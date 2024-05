Es de Chihuahua la primera mexicana campeona mundial de robótica

Kamila Ortega Sandoval, con tan sólo 17 años y originaria de esta ciudad, se convirtió en la primera mexicana en ganar el único premio individual de la competencia de Robótica FIRST en el mundial en Houston, Texas.

“Obtuve el reconocimiento y es el único premio individual que tiene la competencia de FIRST y es un premio que reconoce y destaca a las personas más comprometidas y líderes en los equipos de robótica, únicamente se nominan dos por equipo”, explicó en entrevista exclusiva para El Heraldo de Chihuahua

La alumna de la preparatoria TEC Milenio, obtuvo el “Dean's List Award”, premio otorgado a 20 de 50 mil alumnos (aproximadamente) nominados cada temporada, el cual reconoce a los estudiantes con liderazgo y dedicación tanto fuera como dentro de las competencias de robótica.

“Yo logré reconocerme como la primera mexicana en haber obtenido ese premio a nivel mundial y pues es un premio que se compite contra más de 50 mil estudiantes, el cual clasifican sólo 20 en el mundial y pues es ahí donde yo clasifiqué”, dijo la joven.

Comentó que lo que la lleva con este premio es que muchas universidades prestigiosas muestren interés en su talento, ya que incluso esas escuelas de grado universitario les ofrecen becas por el alto desempeño que desarrollan en la materia de robótica.

Aunado a esto, Kamila estará asistiendo en el mes de julio a un campamento de liderazgo en Manchester. “Con este premio, mi futuro se basa a partir de ahora en buscar muchas oportunidades para así estudiar la carrera que quiero en los Estados Unidos, en especial una ingeniería”, dijo.

Expresó que, también con haber obtenido este premio, ella tiene un gran compromiso con la comunidad FIRST, con las comunidades de robótica y con todos los estudiantes, en el sentido de que también busquen nominaciones y sigan poniendo al país en alto.

“Yo recuerdo que desde chiquita buscaba encontrar lo que realmente me apasionaba, entonces me metía a muchos cursos de verano de baile, deporte, danza; hasta que hace cinco años yo entré a una veraneada de robótica que era para reclutar más gente y me enamoré de lo que enseñaban, prometían, del crecimiento que podía tener, de lo que podía aprender, entonces fui seleccionada y aquí estoy", dijo en la entrevista.

Actualmente forma parte del equipo Devolt Hubble, como driver principal, en específico en el First Lego League, en específico el equipo femenil, además de varios proyectos como abrir su propia aula de ciencia, matemáticas y robótica en Chihuahua.

De igual manera, ha estado eliminando el tabú de que la robótica es para niños, motivando a las niñas y jóvenes a que muestren interés en la ciencia y la tecnología.