Es increíble que gente armada pase por las casetas como si nada: Conatram

"Es increíble que gente armada pase por las casetas como si nada y anden transitando libremente y cometan sus hechos delictivos de una manera completamente impune. El bloqueo en la ciudad de Chihuahua no se va a disolver mientras tanto no se presente a los culpables", así lo refirió el delegado de la Conatram para la Zona Sur, Juan de Dios Loya Lazcano, ante los hechos suscitados en el tramo Sueco- Villa Ahumada, pero además informó que de momento en este sector no se contempla la toma de alguna vía por parte de los transportistas.

Luego de que ayer fuera baleado el chofer de un tráiler identificado como Víctor Gutiérrez para ser asaltado por sujetos armados y que lo mantiene en un estado de salud grave, el delegado de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos en Parral emitió su postura al respecto de los hechos y de la toma de la rúa por parte de compañeros del gremio.

Fotos: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

Dijo que de momento no se tiene contemplada tomar una vía en esta zona, pero lo que si puede asegurar es que el bloqueo en la ciudad de Chihuahua no se va a disolver mientras tanto no se presente a los culpables de haber cometido los hechos.

“Nosotros de momento no vamos a tomar acciones, pero es increíble que gente armada pase por las casetas como si nada y anden transitando libremente y cometan sus hechos delictivos de una manera completamente impune”, refirió.

Fue ayer cuando hombres armados en el tramo Sueco- Villa Ahumada dispararon contra un chofer de tráiler para presuntamente ser asaltado, dejándolo herido de gravedad por lo que fue trasladado de manera inmediata a un hospital.

Ante ello, transportistas decidieron montar un bloqueo en la carretera que conduce de Chihuahua a Ciudad Juárez muy cerca de la caseta Sacramento, mismo que tiene más de 17 horas y que ha registrado filas de más de 7 kilómetros de vehículos varados.

En la carretera se encuentran decenas de transportes de carga, que se han postrado en la carretera para impedir todo paso de vehículos en el lugar, quienes permanecerán de manera ininterrumpida hasta obtener resultados en sus peticiones.

Por su parte, Edgar Olivas, dirigente estatal de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) señaló que el reporte del estado de salud de Víctor Gutiérrez, el chofer que sufrió el atentado era grave.

