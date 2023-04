Escalera fue construida por particular, no hay permisos ni registros: Ayuntamiento de Chínipas  

El Ayuntamiento de Chínipas, a cargo de Salomé Ramos Salmón, dio a conocer que la escalera de más de mil 300 peldaños que se construyó en el Cerro El Recodo fue construida por un particular, motivo por el cual no existe registro de permisos ni pagos ni documentación y todo lo necesario para llevar a cabo una obra que se publicita como “la escalera más alta en el país”.

A más de 15 días de que El Heraldo de Chihuahua solicitó datos sobre estos hechos, el Ayuntamiento refirió que no contaba con información sobre esta obra, a pesar de que la misma se realizó a la vista de todos y con un amplio presupuesto que al parecer erogó un “ciudadano” de ese municipio.

De acuerdo con el oficio con terminación 0008, el Ayuntamiento de Chínipas, en voz de la titular de la Unidad de Transparencia del municipio, Liliana Guadalupe Serna Beltrán, refiere que la escalinata fue realizada por un particular en tierras ejidales, por lo cual, con base en la documentación que obra en los archivos municipales de la Dirección de Obras Públicas, Protección Civil, Tesorería Municipal, Secretaría del Ayuntamiento y Presidencia Municipal, no existen detalles de la misma.

“La administración municipal no llevó a cabo ningún procedimiento adjudicatario ni licitatorio para la contratación de la obra señalada, por ende, no se celebró contrato alguno, lo anterior en virtud de que la obra no se realizó con recursos públicos”, señala parte de la explicación del Ayuntamiento sobre el origen de la construcción.

La Presidencia Municipal hace casi un mes publicitó la gran inauguración de este proyecto, el 23 de marzo, cuando se realizan los festejos de la primavera, que a la par cada año se empata con la celebración de un presunto líder criminal que opera en la región a pesar de que se mantiene actualmente en prisión.

Insiste en el informe oficial entregado a El Heraldo de Chihuahua que se desconoce qué empresa construyó esa obra, en virtud de que nunca fueron solicitados a la Dirección de Obras Públicas los permisos necesarios para su ejecución, por ende, “desconocemos el nombre de la persona física o moral que edificó dicha construcción”.

Asimismo el Ayuntamiento de Chínipas refiere que desconoce el presupuesto, análisis de precios unitarios, planos, fechas de ejecución y demás documentación técnica relativa para el otorgamiento de los permisos constructivos correspondientes, declara la responsable de la Unidad de Transparencia.

“Se sabe que la fecha de inauguración fue el 23 de marzo de 2023, toda vez que las autoridades ejidales solicitaron a la administración municipal incluir dicha inauguración dentro de las tradicionales fiestas de primavera que el Ayuntamiento realiza, no obstante, ninguna autoridad municipal ni estatal acudió a dicha ceremonia”, refieren.

El informe agrega que no se tramitó permiso alguno ante la autoridad municipal, razón por la cual se desconoce el origen de los recursos económicos que financiaron la escalera, aclarando que la administración municipal no otorgó recursos públicos para el financiamiento de la multicitada obra.

“Como se menciona en la presente respuesta, la obra no fue ni aprobada, administrada, adjudicada, licitada, ejercida, entregada ni recibida por la administración municipal, manifestando además que no fue recibido recurso público ni privado para el financiamiento de la obra denominada ‘Escaleras ubicadas en el Municipio de Chínipas en el Cerro del Recodo’”.

El 12 de abril, en una página de habitantes de Chínipas surgieron algunos comentarios a favor de la realización de la obra y los mismos aseguran que fueron construidas por un “ciudadano” originario del pueblo y “que a muchos que les preguntan dicen no saber quién las construyó por temor o por prudencia, pero eso no es ninguna incógnita, ya que él mismo mandó poner una placa con su nombre”.

Dentro del mensaje refieren que había gente cuestionando este actuar, pero ya quisieran en cada municipio un personaje de estos y que realice una obra, “pues para Chínipas estas escaleras pueden ser un detonante turístico y bien merecido que lo tiene, ya que es de los pueblos que debería estar considerado como pueblo mágico, la gente que cuestiona, investiga y hasta juzga esta obra está en contra del desarrollo de este bello pueblo tan abandonado por el gobierno estatal y federal, si vas en persona y le preguntas a la gente local, está feliz con esta obra y orgullosos de tener la escalera más alta del país”.

El Ayuntamiento de Chínipas se hizo cargo de publicitar la obra en redes sociales, ya que será de un atractivo turístico para quienes visitan el lugar, y al costado de las mismas se colocó una placa en la que se capta el nombre de Jesús Alfredo Salazar Ramírez, un presuntos líder criminal que opera en esa región y quien actualmente se encuentra preso.

Jesús Alfredo es apodado o conocido como el Justiciero o el Muñeco; es hijo de Adán Salazar Zamorano, Don Adán, fundador del grupo Los Salazar y mano derecha –en su momento- de Joaquín el Chapo Guzmán, también detenido.

En días pasados se hizo la misma solicitud al gobierno del estado, tanto a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas como a la Secretaría de Desarrollo Urbano, quienes negaron conocer la información y aclararon no contar con mayores datos sobre la construcción de más de mil 300 escalones en uno de los principales cerros del municipio.

Pese a estar en un área natural, conocido como El Cerro del Recodo, donde se debieron de solicitar permisos, cambio de uso de suelo y otros detalles para la ejecución de una obra, dentro del oficio 080142123000137, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del gobierno del estado refirió que no se localizó información en relación con la obra, a pesar de que “se realizó la búsqueda exhaustiva, dicha búsqueda se realizó en el archivo general histórico, físicos y digitales, así como en el documento de entrega y recepción, no se localizó información en relación con lo solicitado, y sugirió que la Secretaría de Obras Públicas podría conocer mayor detalle.

Al investigar con la Secretaría de Obras Públicas del Estado, en el folio identificado con el número 080141823000051 advierte que la dependencia no realizó alguna contratación relacionado con la obra en Chínipas, por lo que “estima” que la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chínipas podría contar con la información, pero al igual forma nadie sabe ni tiene información al respecto.