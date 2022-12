Especial 2022: ¡No todo es seriedad! Elmer el bailador entre lo más viral

El 2022 arrancó con la incertidumbre sobre la situación de la pandemia por Covid-19; entre las campañas de vacunación que se extendieron por meses, los cambios de semáforo epidemiológico y el uso (o no) del cubrebocas, fueron avanzando las semanas y la “normalidad” regresó a nuestras vidas, pero lo hizo con cambios que, si bien fueron graduales, si volteamos al tiempo prepandemia encontramos grandes diferencias con lo que fue y es ahora la vida.

La forma en que vemos el mundo y cómo nos enteramos de lo que pasa en él ha venido evolucionando, no obstante, la contingencia sanitaria aceleró ese cambio. Para muchos es impensable no contar con un teléfono celular con conexión a Internet, mucho menos no entrar al menos una vez al día a las redes sociales para dar una ojeada rápida a lo que comparte la familia y amigos, así como los portales de noticias.

Paralela a la información diaria en las páginas de la edición impresa de El Heraldo de Chihuahua, hay notas que van generando interés entre los internautas que frecuentan Facebook, Twitter e Instagram; ni qué decir de los clips que se viralizan en cuestión de minutos en la plataforma TikTok.

Entre información de turismo, la gastronomía local, videos virales donde chihuahuenses son los protagonistas, ciencia e historia, estos contenidos nos marcaron la pauta al ser los tópicos más explorados por los lectores.

¡Qué bonito es Chihuahua…! Y los lugares para turistear

Hacer más flexibles las medidas sanitarias contra el Covid-19 pusieron en la mira de la población una de las inquietudes que estuvieron en espera por poco más de dos años: las visita por placer a otros destinos.

Puedes utilizar El Chepe durante todo el año, sin embargo con cada temporada del año, las vistas serán diferentes/Foto: Instagram | @chepeexpress

Para los habitantes de Chihuahua, el buscar opciones también incluye las sugerencias que fueron las predilectas, tal es el caso del hospedaje en una burbuja en plena Sierra Tarahumara.

El Bubble Glamping tiene un diseño panorámico de una burbuja transparente que permite que el usuario tenga la sensación de quedarse al aire libre, en medio del bosque y con la posibilidad de disfrutar de cielos estrellados o incluso nieve, pero con todas las comodidades que ofrece un hotel y todo a cinco minutos del centro de Creel.

Otro de los hospedajes estrella, es el "castillo" ubicado en el municipio de Urique, en las Barrancas del Cobre, ya que, si no fuera suficiente admirar la belleza natural de la zona, el alojamiento que evoca los castillos medievales europeos le ofrece un extra a la experiencia de visitar la sierra.

Foto: Cortesía | Wooden Inn

Por otro lado, los pueblos mágicos de Chihuahua se robaron la atención de los amantes de la carretera, en este caso Batopilas, Creel y Paquimé figuraron entre los destinos cercanos para visitar, pero quedó claro que hay más sitios a donde acudir: La cueva de los cristales de Naica con sus estampas que parecen salidas de una saga de ciencia ficción, así como la Zona del Silencio acompañados de decenas de enigmas en su territorio; tampoco puede faltar la Cueva de los Murciélagos en Santa Eulalia y el cañón de los Jacales, joya escondida en Santa Isabel.

Aun así, el Tren Chepe y Mazatlán se coronaron entre las opciones de paseo.

Por un lado, el viaje en el único tren de pasajeros en México atrae las miradas no sólo de los locales, sino que viajeros nacionales e internacionales buscan la fecha ideal y precios para pasear en el tren Chihuahua- Pacífico que va desde la capital del estado hasta Los Mochis, Sinaloa, atravesando buena parte de la Sierra Tarahumara.

En cuanto a Mazatlán, el clima, los atractivos turisticos, el costo por carretera y casetas junto con la ruta que hay que tomar para llegar a la Perla del Pacífico ayudaron a más de uno para planificar una escapada con los amigos o familia.

Cortesía de Javier Rascón Mesta

Atentos a la ciencia e historia

La forma de mantenernos informados ha cambiado a pasos agigantados durante los últimos años. El Covid-19 motivó el uso de dispositivos conectados a Internet para mantenerse al tanto de lo que ocurre cada minuto.

Además de ser un año donde todos acudimos a los buscadores para encontrar "vacunación Covid en mi ciudad", la curiosidad nos llevó a temas como la red 5G, que este 2022 llegó a Chihuahua haciendo que más de uno cambiara de equipo de telefonía para poder navegar a mayor velocidad.

Sin embargo, también la historia conjugada con la geografía causó una ola de comentarios y búsquedas, ¿Por qué? El mapa de Chihuahua hace 38 años a través de la aplicación de Timelapse de Google, nos dejó ver en cámara rápida el crecimiento de la capital hasta nuestros días, lo que trajo recuerdos y el clásico dicho de "en mis tiempos", pero no quedó ahí, el rescate de un mapa de hace 138 años del estado, hizo caer en cuenta a más de uno que en 1884 no existía Delicias o Nuevo Casas Grandes, incluso, que para la llegada de los menonitas faltarían aún casi 40 años para establecerse en lo que hoy conocemos como Cuauhtémoc.

Y no dejamos de mirar el cielo: dos situaciones hicieron que los videos e imágenes fluyeran en las redes sociales. El 21 de marzo un objeto iluminaba la noche en Chihuahua. Lo que al principio se dijo era un meteorito resultó ser un fragmento del cohete ruso Sayus; meses más tarde, de todo el estado compartieron fotografías de lo que se pensaba era un cometa, el cielo nocturno del 27 de octubre regaló un espectáculo que si bien llamó la atención por lo impactante, también encendió las alarmas ya que todos pensaron se trataba de un cometa, lo cierto es que un cohete perteneciente al programa Space X dejó tras de sí una estela luminosa ya que acababa de ser lanzado a la órbita terrestre.

En la cima de lo viral

Internet nos ofrece a diario historias que se vuelven virales, es decir, se comparten de forma masiva y descontrolada en todas las redes sociales traspasando las fronteras. No es para nada extraño conocer bailes que se hicieron famosos en otras latitudes y de un momento a otro se volvieron tendencia en México. Sin embargo, la efervescencia de lo viral también provoca que esas mismas tendencias “de moda” duren muy poco y sólo algunas son las que perduran por meses o incluso años.

En Chihuahua, un hombre saltó a la fama luego de que fuera grabado bailando en la calle Libertad junto a decenas de parejas; con su acompañante, mostró pasos peculiares que no pasaron desapercibidos para la comunidad digital y la magia ocurrió. Millones de vistas, comentarios y el video compartido de usuario a usuario le dieron fama tanto a él como a la canción que le daba ritmo, así nació el viral “Elmer el bailarín de La Liber” o “Elmer” a secas. Es tal el furor que lo llamaron para grabar videos, comerciales o incluso hace apariciones en eventos.

Aunado a ello, la canción “No se va” del Grupo Frontera – que es la que se escucha en el video - se posicionó entre lo más reproducido en la plataforma Spotify desbancando incluso a Shakira y Bad Bunny; sin embargo, el 2022 dejó otro éxito que se volvió viral gracias a la plataforma de videos TikTok, y es que, de un momento a otro, cientos de personas subieron su versión bailando “La Muchacha Chula de Chihuahua” del cantautor Espinoza Paz, que a pesar de haber sido grabada en 2018, en su momento no tuvo tanto éxito, lo que llevó al sinaloense a volver a lanzarla y lo demás es historia.