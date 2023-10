Esperan estudiantes de medicina resultados del acuerdo con la UACh

Luego de que estudiantes de medicina suspendieran el paro de actividades que realizaron para pedir mejores condiciones en las instalaciones de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas, las autoridades de rectoría de la Universidad Autónoma de Chihuahua atendieron y resolvieron las solicitudes expuestas, ahora esperan que los cambios sean positivos para todos los alumnos.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Esta mañana volvieron los estudiantes a sus clases presenciales, tanto los de medicina como los de ciencias biomédicas, por lo que esperan que tanto el suministro de drenaje como el eléctrico, soporten la cantidad de alumnos que asisten a las instalaciones.

Según una de las estudiantes de último semestre que estuvo presente durante el recorrido con el director de la Facultad de Medicina René Núñez, comentó que una de las renovaciones que se hizo fue la colocación de modems switch para mayor cobertura de internet que alcance a todos los estudiantes, el cual, según la alumna de noveno, no ha fallado.

Otro de los problemas que se han corregido con éxito, son el problema que tenían con el drenaje y la falta de agua, el día de ayer se arregló un problema dentro de las tuberías de las instalaciones, que hasta el momento se han visto resultados positivos, así como el abastecimiento de productos básicos en los baños.

El cambio de la subestación de electricidad ha sido bastante prometedor también, dado que menciona la alumna, no se ha cortado, las luces no parpadean y los proyectores funcionan bien, sin embargo, aún falta verificar que funcione con los minisplits prendidos.

Este tema es el único que no se ha terminado de resolver, debido a que el día de ayer durante el recorrido se prometió que comenzarían las instalaciones de los climas que llegaron el mismo lunes 2 de octubre, no obstante, no se han terminado de instalar los dos que comenzaron ayer.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Ante esta incógnita y el calor que sofoca las aulas por las mañanas, los estudiantes de la FMyCB preguntaron la fecha tentativa para colocar los aires, debido a que en tiempo de frío el campus es muy helado como para no interrumpir sus estudios por el tiritar del tiempo.