Esta semana, últimos días para acudir por tarjetas de Jóvenes construyendo el futuro

Este 18 de mayo, concluye la entrega de tarjetas bancarias del Banco del Bienestar para los cerca de 1,800 nuevos beneficiarios del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, informó la Secretaría del Bienestar Delegacion Chihuahua.

Actualmente, son mas de 5 mil jóvenes beneficiarios que ya iniciaron una capacitación dentro de algun centro de trabajo, con los que se tiene alianza.

Lo anterior, con el objetivo de que aprendan a desmpeñar un trabajo y se empleen, muchos de ellos, en los mismos centros.

La dependencia federal informó que ya son más de 3 mil empresas vinculadas y más de 5 mil becarios que ya iniciaron su capaitación en un centro de trabajo en la entidad.

Respecto a la entrega de tarjetas, Bienestar dio inicio el pasado 10 de mayo, y los ultimos dias de entrega, son del 15 al 18 de mayo, en 38 puntos instalados en la entidad.

La directora del programa, Fernanda Barrón Santana, explicó que son mil 770 tarjetas las que se han estado entregando, a beneficiarios que ingresaron en la vinculación de marzo-abril.

Estos jóvenes,ya iniciaron su capacitación y recibirán su beca los próximos 26, 27 y 28 de mayo.

Afirmó que se trata de jóvenes que por distintos motivos no se han podido incluir en la economía, "no sólo aquellos que no estudian, sino también aquellos con preparación académica, que no cuentan con experiencia laboral y no son contratados por esta razón",

Ademas de la beca que reciben, se mes otorga seguro médico del IMSS hasta por un año, y la oportunidad de adquirir experiencia laboral y conseguir un empleo.

Citó que de las empresas que se han vinculado al programa, un 48 por ciento ha contratado a los jóvenes durante el año de capacitación e incluso, desde antes, pues no necesario que concluyan la capacitación para ser contratados.

Invitó a las y los jóvenes beneficiarios a consultar la plataforma y su correo electrónico para conocer la ubicación del Centro Integrador al que deberán acudir, asi como las redes oficiales de la Secretaría de Bienestar y del delegado Juan Carlos Loera.