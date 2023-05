Este gobierno camina junto a las madres chihuahuenses: Maru Campos

La gobernadora María Eugenia Campos, emitió un mensaje para felicitar a las madres chihuahuenses, dentro del marco de la celebración del 10 de Mayo; aseguró que su gobierno camina junto a las mujeres chihuahuenses y a quienes se les ha concedido el don de ser madres.

La mandataria estatal dijo tener una admiración profunda por las madres chihuahuenses y señaló que tiene un enorme deseo de aprender cada día, a entregarse al cuidado de los otros justo como las madres se entregan por sus familias.

“Hoy es el día en que todos expresamos nuestra gratitud hacia el más hermoso y profundo amor que hemos recibido, hablo por supuesto del amor de nuestras mamás; estoy segura de que no me equivoco cuando digo que no hay entrega más desinteresada y cariño más sincero que el que ofrece una madre a sus hijos”, expuso.

Calificó al amor de una madre como la tenacidad más determinante cuando se trata de sacar adelante a sus hijos y sus familias.

Por ese motivo, mencionó que su gobierno late con corazón de mujer, porque se sabe que, si se apoya a las madres de familia a cumplir su más importante misión, se está haciendo crecer el cariño más sincero que como seres humanos somos capaces de contemplar.

“A todas las chihuahuenses que han sido bendecidas con el don de ser mamás, les digo que no están solas, este gobierno ys u servidora caminan con ustedes; tengan un muy feliz día de las madres, les mando un fuerte abrazo a todas”, dijo Campos Galván.

Recalcó que este día es de agradecer y mostrar admiración por la persona más especial en la vida de cada chihuahuense, como lo son las madres de todos.