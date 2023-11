Exige Congreso a personal médico no vacunar con biológicos caducos

Por medio de un punto de acuerdo el cual fue aprobado por mayoría de votos, el Congreso del Estado envió un exhorto a la Secretaría de Salud Federal para que se desista de suministrar vacunas que no cuenten con la certificación internacional requerida, así como biológicos caducos.

Y es que en su exposición de motivos la promovente del punto de acuerdo, la panista Marisela Terrazas Muñoz precisó que hacer lo antes mencionado puede ocasionar males a la población en lugar de un bien y de ayudar a la erradicación de las enfermedades.

La Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) expuso que el pasado 12 de octubre se giró la instrucción a las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud que deben continuar con las acciones que resulten necesarias para la prevención, control y mitigación de la enfermedad causada por el SARS-CoV-2.

Empero, en los mismos oficios emitidos al personal de salud se observa que 17 de los 26 lotes de las vacunas que con las que se cuenta, se encuentran caducadas desde el mes de agosto.

Por su parte, otros de esos diez lotes están próximos a caducar también, "pero deciden, bajo no sabemos qué criterios, extender la vida útil de la vacuna hasta los meses de febrero y mayo", señaló la legisladora.

Ante las cifras compartidas por el Gobierno Federal, en donde se observa que al momento, de la campaña que inició el pasado 16 de octubre, han aplicado 1.7 millones de vacunas contra la Influenza y COVID-19, la panista cuestionó si el objetivo es verdaderamente proteger a los mexicanos o únicamente presumir números.

Agregó que la Federación cuenta con 13 mil 500 millones de pesos para comprar vacunas que sí estén vigentes y sean de ayuda para los mexicanos, "¿por qué aplicar una vacuna que no funciona, que no está aprobada por parámetros internacionales y que además se atreven a suministrar caduca?"

Concluyó recalcando que no se puede prevenir de enfermedades tan complicadas y no se puede hablar de calidad en salud cuando no se le apuesta a la prevención y se aplican biológicos sin revisar antes si cuenta con la certificación o si está aún vigente.