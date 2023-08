Exige SNTE a gobernadora la distribución de libros de texto en Chihuahua

A través de un desplegado, el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda Salas, solicitó a la gobernadora María Eugenia Campos Galván, la distribución se los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024.

En el mensaje, el líder nacional del SNTE, presentó la exigencia para que los Libros de Texto Gratuitos y los materiales educativos complementarios correspondientes al ciclo escolar 2023-2024, sean entregados a los docentes de la entidad federativa con toda oportunidad, esto a un día de que se diera a conocer que el estado emprendía una campaña de recolección de libros de textos del ciclo anterior.

"No desconocemos el debate público que se ha suscitado en torno a los Libros de Texto Gratuitos. Al respecto, el 4 de agosto de 2023, nuestra organización sindical hizo público un pronunciamiento en el que nos comprometimos a promover entre nuestras compañeras y compañeros maestros, como ha sido siempre, el uso razonado de los Libros de Texto Gratuitos y los materiales educativos, con base en la autonomía curricular, libertad de cátedra y pensamiento crítico, y con ese profesionalismo docente realizar el codiseño para contextualizar los Programas Sintéticos y generar el Programa Analítico" refiere.

En esta masiva publicada en El Heraldo de Chihuahua, el Secretario del CEN del SNTE, afirma que los Libros de Texto Gratuitos, además de una obligación constitucional, son un componente muy relevante del derecho humano a la educación y un instrumento de justicia social, que aseguró, forman parte de los materiales pedagógicos y laborales con los que el magisterio de Chihuahua, y de todo el país, deben contar para estar en condiciones de llevar a cabo su trabajo profesional del ciclo escolar.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Reitera que con esta entrega no pone en riesgo el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos y para ello, en cualquier caso, promoveeran las consultas y descargas de los materiales educativos digitales, "pero usted conoce, como nadie, las desigualdades de conectividad y la brecha tecnológica que aún existe en la entidad federativa que gobierna".

"Respetamos el derecho a la participación política, pero no podemos estar de acuerdo con que sea llevada a la arena de la escuela pública. La judicialización de la distribución de los Libros de Texto Gratuitos traslada la política a la escuela y se convierte en violencia cultural."

Hay muchas familias en Chihuahua para quienes los Libros de Texto Gratuitos son los únicos libros a los que tienen acceso, sin ellos, la educación pública ve afectada su gratuidad y equidad" insiste el dirigente nacional del SNTE. Alfonso Cepeda Salas, exhortó a que las niñas, niños y adolescentes de Chihuahua no queden atrapados en el campo de la lucha política, que no sean rehenes, que no quede consignado en la historia que, en Chihuahua, se les despojó de los Libros de Texto Gratuitos.

Pidió a la gobernadora que confiará en las maestras y maestros de Chihuahua, en su formación, en su vocación, en su profesionalismo, en su responsabilidad y ética. El magisterio chihuahuense ha dado muestras profundas y permanentes de su dedicación a la excelencia educativa en la entidad.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Cuente con el magisterio de Chihuahua para que no se genere incertidumbre en la comunidad educativa, sea por preocupaciones legítimas o por controversias políticas o ideológicas. Confié en que las maestras y maestros sabrán educar a la niñez de la entidad, como lo han demostrado, aún en las más adversas de las condiciones.

Además de lo expuesto, mencionó que los materiales educativos son indispensable para nuestra la labor y para la organización sindical, quienes tienen como obligación velar por las condiciones de trabajo del ejercicio docente de sus agremiados.