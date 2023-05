Extiende Marco Bonilla su felicitación a las madres de Chihuahua por el 10 de Mayo

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, emitió un mensaje de felicitación a todas las madres que habitan en el municipio de Chihuahua, en la celebración de este 10 de Mayo, con motivo del Día de las Madres, a quienes les expresó su admiración, y las describió como el motor de la familia.

“Que se la pasen muy apapachadas, muy consentidas. La madre es la bujía, es el motor de la convivencia y la familia. Esperamos que sea un gran día para ellas. Y un mensaje para las hijas y los hijos, que no solamente la celebremos el día de hoy, que todos los días las honremos, porque es el ser más maravilloso que podemos tener como seres humanos”, dijo.

En el tema de las serenatas, mencionó que se vigilarán las calles de la ciudad de Chihuahua, durante la noche del 9 de mayo y madrugada del miércoles 10, para que no se presenten disturbios ni escándalos, en la tradición de llevar ‘gallo’, como un homenaje a quienes dieron la vida de los chihuahuenses.

“Estaremos realizando un operativo especial; no vamos suspender las tradicionales serenatas, vamos a ser respetuosos con ese tema. Nada más, sí vamos a verificar, que no sean escandalosas, que no pase de la tradición bonita de las madres a una fiesta escandalosa, y sobre todo, que no haya consumo de alcohol en estas serenatas”.

En ese sentido, mencionó que las personas que consumen alcohol en la vía pública, infringen el Reglamento de Justicia Cívica, y en caso de detectar algún caso de esta naturaleza, deben ser canalizados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, dependiendo de su ubicación, a la que se encuentra en sector norte o sector sur.

“Son 24 horas o el pago de la fianza”, acotó sobre la sanción que aplica a las personas que caigan en este tipo de conductas.

Por su parte, la Dirección de Servicios Públicos Municipales, del Gobierno Municipal de Chihuahua, desde hace unos días inició con la limpieza de los patios en los cuatro panteones municipales de la ciudad, para recibir a los visitantes que acuden a visitar las tumbas de las madres ausentes.

Aclaró que aunque se realiza una limpieza permanente, se trabaja con cuadrillas adicionales para cortar la hierba que ha crecido durante los días en que se incrementó el calor, se rastrilla y recoge la basura, y se aplanan algunas terracerías con maquinaria pesada para retirar la tierra que se acumula.