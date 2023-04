Extinción del Insabi no afectará a Chihuahua: Secretaría de Salud del Estado

El encargado del despacho de la Secretaría de Salud del Estado, Gilberto Baeza, informó que para este 2023, el Gobierno del Estado presupuestó mil 600 millones de pesos de participaciones federales, para otorgar atención médica a 1.2 millones de habitantes que no cuentan con afiliación a servicio médico y afirmó que de aprobarse la extinción del Insabi, no afectará a la entidad.

Tras aprobarse la iniciativa de la Comisión de Salud en el Congreso de la Unión para la eliminación del Insabi, el proceso continúa en la Cámara de Senadores, ante lo cual, Gilberto Baeza expresó que no habrá afectación en los servicios que otorga el Estado pues el cambio sólo sería en el tema administrativo y no médico.

El encargado de despacho de Salud del Estado informó que del presupuesto proyectado desde la Secretaría de Salud se proyectaron 400 millones de pesos para el Ichisal, mil 200 millones de pesos para Servicios de Salud con recursos federales. Esto, apuntó, debe seguir en curso y no debe existir afectación.

Agregó que el cambio de Insabi al IMSS-Bienestar de acuerdo a la iniciativa presentada en la Cámara de Diputados, sigue su proceso legislativo en la Cámara de Senadores, sin embargo, no trastoca el tema médico, pues se trata de un tema administrativo.

Añadió que esta iniciativa "no plantea una amplitud en los servicios, no plantea una mejora, ni una mayor cobertura". Tampoco promueve o plantea abrir el cuadro básico de medicamentos, "es decir no toca el tema médico, lo que antes administraba el Insabi ahora lo administrará el IMSS Bienestar".

Añadió que los servicios que presta el Estado no se verán perjudicados, "y no hay por qué alarmarnos de momento".

Gilberto Baeza afirmó que "habrá que esperar a que salga la iniciativa; en segundo lugar, entender que no toca temas médicos, y en tercero, en el Gobierno del Estado estaremos bien pendientes de que esto no suceda".

Afirmó que "en el momento en que veamos que se puede ver afectada la salud de los chihuahuenses, alzaremos la voz", y reiteró que la gobernadora María Eugenia Campos Galván "está muy comprometida con la salud de las y los chihuahuenses, de tal suerte que nosotros no permitiremos que se vea afectada".

Con esta iniciativa "el Insabi sólo cambia de administrador" y recordó que contrario a como operaba el Seguro Popular, el Insabi no cuenta con un padrón de derechohabientes, es decir no existe una lista de afiliados.

Añadió que "desde luego nosotros también tenemos la obligatoriedad y la convicción de que todas las personas tengan o no tengan servicio médico, sean atendidas con un cargo presupuestal con las aportaciones que generan de la Federación vía Insabi".

Añadió que "la gobernadora tiene especial atención y es uno de los ejes de su gobierno, la salud de los chihuahuenses".

Añadió que por parte del Gobierno del Estado se cuenta con el Instituto Chihuahuense de la Salud y los Servicios de Salud, que son los dos grandes descentralizados que brindan atención a los chihuahuenses.

Al Ichisal acceden funcionarios o burócratas, mientras que desde los Servicios de Salud se opera lo que anteriormente era el Seguro Popular, sin embargo, ambos entes atienden a toda la población.

"A la población de funcionarios y a la población que no tiene ningún servicio médico, incluso a quienes están afiliados a algún servicio que no pueda responder a sus necesidades”.

En el caso de quienes no cuentan con servicio médico se les brinda la atención en los hospitales y unidades de salud del estado en los que sólo se les pide un acta de no afiliación, mientras que a quienes sí cuentan con afiliación se les hace un cobro, si viene gente del IMSS del ISSSTE que encuentra deficiencias en el servicio se le atiende, la diferencia es que a estas personas se les cobra bajo un tabulador más bajo".

Gilberto Baeza afirmó que no existe un padrón de beneficiarios del Insabi y aunque ahora no existe, el gobierno estatal brinda servicio, con una carta de no afiliación, e incluso si son derechohabientes del IMSS, se les atiende bajo una cuota baja.

"La rectoría de la administración la tiene la Federación... Es decir, ellos deben generar el padrón".

Reiteró que de aprobarse en el Senado la iniciativa, no trastocará el tema médico, y lo que era Insabi ahora será IMSS- Bienestar.