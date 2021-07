Falta de chips pega al ramo electrónico

Román Rivas Hong, presidente de Index, recalcó que sin duda una de las industrias más afectadas por la insuficiencia de chips es el automotriz, sobre todo a empresas como Ford; no obstante, la industria de electrónicos también se ha visto perjudicada y ello ha provocado el encarecimiento de estos productos en un promedio del 15% en el mundo.

Apuntó que aunque en menor medida, en la industria electrónica también se tienen afectaciones, pues a raíz de tal situación se ha notado un encarecimiento en los electrónicos, lo que se detecta desde las empresas, ya que si se requieren reemplazar ciertos equipos de cómputo, están costando “mucho más” que antes “y está directamente relacionado con la falta de los semiconductores o microchips”.

Lo anterior ha encarecido los electrónicos en un promedio del 15% en el ámbito internacional, pero de momento se desconoce el porcentaje local, según información proporcionada por Rivas Hong.

Asimismo, destacó que a raíz de la insuficiencia de este material, inclusive están empezándose a ver cuestiones de fraude, “de gente que busca lucrar con eso y publican que pueden surtir chips pero no tienen, pues no es una industria que se pueda lanzar de la noche a la mañana”, refirió.

A la fecha, ante Index no se ha reportado un fraude concretado con alguna maquiladora chihuahuense, y actualmente todas las compañías, especialmente las automotrices, están tomando acciones dentro de sus mismos sistemas de evaluación de riesgos y de cumplimiento para evitar que la cadena de suministro, al estar buscando alternativas, caigan en fraudes.

“Lo que tenemos que hacer es esperar a que las mismas empresas, que la gran mayoría están localizadas en Asia y en Estados Unidos, vayan incrementando sus planes de producción con base en inversión, para poder volver a la normalidad con la distribución de los chips”, indicó.

Por lo anterior, resaltó que se continúan con una situación complicada y que no se observa resolución a corto plazo; añadiendo que en la parte automotriz hay un volumen muy fuerte de vehículos que no se pueden estar fabricando por falta de semiconductores, entonces esa es la parte que más compete en Chihuahua porque se tiene una gran dependencia de esta industria, aunque no está pegando por igual a todas las líneas de vehículo.

En este sentido, explicó que actualmente los más afectados son definitivamente Ford y las pick ups que han perdido muchísimo volumen, y todos aquellos que les surten a estas líneas de vehículos como son las pick up, Explorer, Skate, deben estar ajustando de manera proporcional sus planes de producción debido a que la compañía que fabrica unidades no cuenta con los chips.

“Los vehículos de hoy en día tienen sistemas de entretenimiento muy complejos; la parte digital de los vehículos es muy fuerte, incluso en una de nuestras plantas asociadas hacemos el clúster de instrumentos donde se ve la velocidad y se puede estar interactuando con el vehículo, entonces eso nos está poniendo en una situación complicada”, indicó.

Detalló que la semana pasada, muchas plantas de Ford anunciaron paros; y todas las plantas de la categoría TIR I que son los proveedores directos de estas empresas, o bien los proveedores TIR II, deben estar haciendo proporcionalmente ajustes a estos planes de producción.

“Es complicado. Está pegando de una manera bastante fuerte y esperamos que pronto podamos salir de esta situación, aunque se tienen proyecciones de hasta un año y medio para que se pueda normalizar”, advirtió.