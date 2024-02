Federación debe resolver problemáticas de trabajadores de Ferromex: De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, explicó que la toma del puente fronterizo Zaragoza - Ysleta en Ciudad Juárez, obedece a un tema de carácter laboral entre los trabajadores de Ferromex y el Gobierno Federal, por lo que pidió a la Federación que atienda la problemática y se resuelva a la brevedad.

“Hemos estado en comunicación con algunas de estas organizaciones y sobre todo con el Gobierno Federal; hay que recordar que la toma de los puentes en Ciudad Juárez, tienen que ver con un reclamo que hacen los trabajadores de Ferromex al Gobierno Federal por un asunto laboral”, explicó.

Asimismo, el caso de la toma de las vías férreas en la zona aledaña al municipio de Delicias, está relacionada con un reclamo que realizan algunos productores también al Gobierno Federal, específicamente a Liconsa.

“Lo que nosotros esperamos es que el Gobierno Federal atienda rápidamente estas manifestaciones que seguramente tienen su razón de ser, pero lo importante es que no sólo se resuelva a estos grupos en particular, sino que además se atienda rápidamente porque las molestas, las pérdidas económicas de tiempo, que afectan a los chihuahuenses por temas que no se resuelven en el centro del país, son cada vez más grandes”, manifestó.

De la Peña Grajeda reiteró que hasta donde se sabe, la Secretaría de Gobernación se encuentra atendiendo el tema de los transportistas, pues se trata de un carácter nacional y no hay protestas en contra de autoridades locales.

En este sentido, subrayó que las protestas transportistas, obedecen a la exigencia hacia el Gobierno Federal para resolver la problemática de la inseguridad que priva en las carreteras de otros estados de la República y no precisamente en el caso de Chihuahua.

Fue la mañana de este miércoles cuando empleados de la empresa Ferromex, tomaron el puente fronterizo Zaragoza – Ysleta con el fin de exigir a la Federación que cumpla con el pago de algunas indemnizaciones pendientes, así como con acuerdos para algunos trabajadores, que presuntamente se vieron afectados por la privatización de la empresa.









