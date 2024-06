¡Felicidades! Celebran en el Palomar a 58 quinceañeras

Un total de 58 jovencitas son las que están celebrando en estos momentos su quince años en el parque El Palomar, donde fueron recibidas con mariachi, y les entonaron Las Mañanitas, quienes llegaron acompañadas algunas con su chambelán, otras con sus padres, festividad que es organizada por parte del Centro de Asistencia para Grupos Endebles A.C. (CAGE), siendo la presidente de este organismo no gubernamental, Luz Bonilla, quien expresó:

“Los papás están muy contentos, y este es el tercer año que realizamos las quinceañeras, por supuesto las niñas se encuentran súper contentas y felices, y como lo había comentado, los vestidos son donados por niñas que sí tuvieron la oportunidad de celebrar sus XV años, y creo que las palabras sobran con solo ver la felicidad que inunda aquí en el parque El Palomar por parte de cada una de las niñas.

“Asimismo, los resultados que se ven en estos momentos es parte del trabajo de seis meses, ya que este proyecto lo iniciamos en enero, y el año que entra será la misma dinámica, se realizará una convocatoria en las diversas colonias de la ciudad, y nada mejor que la comunicación de boca en boca, se va realizando el listado para ir solicitando las tallas de los vestidos.

“Quiero destacar que cada año nos acompaña siempre el Gobierno del Estado, Municipio, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Música de la República Mexicana, Sección 231 Chihuahua, de igual manera en esta ocasión fueron 19 maquillistas que vinieron de Guachochi, Parral, Aldama y de la capital que regalaron su trabajo a las festejadas así como el peinado.

“Las niñas que están disfrutando su fiesta me dicen que no se la creen, que cuando escuchaban que les decían que les iban a donar el vestido, creían que sólo era prestado, pero no, ya son de ellas, y cuando se termine la fiesta se podrán retirar con su vestido y tiara; la primera edición fueron 15 niñas, al siguiente año fueron 37, y ahora eran 60, sin embargo, no pudieron llegar dos de Cuauhtémoc por lo cual son 58 adolescentes.

“Les quiero decir a las jovencitas que crean en sus sueños, que hay gente buena, todavía habemos más buenos que malos y para muestra un botón aquí estamos cumpliéndoles el sueño a estas niñas, también nos está apoyando el diputado Carlos Olson y el licenciado Rafael Loera, les quiero decir a la gente también que quiera unirse a los proyectos de CAGE serán bienvenidos y se aceptarán ideas en beneficio de la ciudadanía más necesitada”, indicó Luz Bonilla.

Es de mencionar que el evento dio inició a las 5 de la tarde cuando empezaron arribar las festejadas en diversos autos antiguos, de igual manera patrullas con características de los años 40, donde en cada unidad venían abordo las cumpleañeras, también junto a la caravana de autos se unieron decenas de motociclistas que juntos salieron del Centro de Asistencia para Grupos Endebles A.C. (CAGE), para llegar al parque El Palomar e iniciar la fiesta.

La música es por parte de varias agrupaciones de Chihuahua entre ellos están: Mayelo Romero y su Rebeldía Norteña, Relegado, Mariachi Los Mensajeros, El Instinto de Chihuahua y Grupo Energía Musical, y la gente sigue llegando al gran festejo para felicitar a las cumpleañeras del Estado Grande.

OPINIONES DE LAS FESTEJADAS

GLADIS: “Siento muy bonito llegar a la edad de las ilusiones, quiero darle las gracias al organizadora por todo lo que han aportado, el vals lo voy a bailar con mi padre”

MELISSA: “Me la estoy pasando muy bien, yo me enteré de este proyecto por parte de la madre de una amiga, y jamás creí que tendría una fiesta, por lo cual le quiero dar las gracias a la organizadora, y en esta fecha importante me está acompañando mi familia”.

CINTHIA: “Me gustó mucho mi vestido, el maquillaje, la corona, todo me encantó, me la estoy pasando increíble, y quiero aprovechar este momento que nos están regalando con tanto esfuerzo, ya que es una oportunidad única”.

SOFÍA: “Estoy muy emocionada y nerviosa a la vez, ya que hay mucha gente, y siento que todos nos están viendo a nosotras, yo no tenía conocimiento de este proyecto, pero mi abuela fue quien me animó y aquí estoy celebrando mis quince años, y claro está aquí está mi abuela”.