Félix Alejandro S. consigue cinco medallas en atletismo en Torneo de la Amistad

Uno de los protagonistas dentro de la disciplina de atletismo fue el deportista Félix Alejandro S, quien, en lo que fue su primera participación en las competencias del Torneo de la Amistad, se ha llevado un total de cinco medallas, cuatro de ellas de oro y una mas de plata, siendo uno de los mejores competidores que se dieron cita a la pista de atletismo de la Deportiva Sur en la edición Chihuahua 2023 de este evento deportivo.

Con 14 años de edad, el nacido en la sultana del norte el 23 de agosto de 2009 y representando al Colegio Mano Amiga Santa Catarina, institución en la cual realiza sus estudios de tercero de secundaria, tuvo mucha actividad dentro de los tres días de competencia.

Y es que ganó la presea de oro en la prueba reina de los 100 metros planos con un excelente tiempo de 11 segundos y 95 centésimas, superando ampliamente a sus adversarios Irving C. del Instituto Cumbres Torreón con 12.20 segundos y Luis Enrique V del Colegio Mano Amiga de Tapachula con 12.82 segundos.

Luego, se subió al máximo peldaño del podio en la prueba de los 200 metros, cuando paró el cronómetro en 24.53 segundos, superando de nuevo a Irving C del Instituto Cumbres Torreón que tuvo 24.67 segundos y tercero fue Ángel T del Colegio Mano Amiga de Puebla con 25.74 segundos.

Otra presea de oro más fue en los 80 metros con vallas, donde tuvo una marca final de 13.50 segundos, superando a Iñaki G. del Cumbres International San Javier con 15.02 segundos. Para cerrar las preseas de oro, ganó en la competencia de los 300 metros planos con un tiempo final de

La restante medalla de oro fue en los 300 metros planos en donde, después de un sensacional sprint en la parte final, superó por apenas dos centésimas de segundo a su rival Inving C del Instituto Cumbres Torreón, pues Felix Alejandro ganó con 39.47 segundos por 39.49 segundos del lagunero. La presea de bronce fue para Bernardo L del Irish International México con 43.10 segundos.

Finalmente, la medalla de plata la consiguió en la prueba del salto de longitud, teniendo un registro de 5.34 metros y siendo superado por Irving C del Instituto Cumbres Torreón con un salto de 5.60 metros. La presea de bronce se la llevó Carlos Ignacio S del Colegio Everest Chihuahua con 4.63 metros.

Practicando el atletismo desde hace seis años, también ha tenido participación activa en diferentes competencias estatales y de invitación además de las Olimpiadas Nacionales, donde por ciento, durante la celebración de la edición llevada a cabo en Monterrey, ganó la medalla de oro en la prueba de salto de longitud y una presea más, de plata, en la competencia de 300 metros con vallas.

“Me gustó el atletismo porque descubrí que mi rapidez me ayudaba a desplazarme en cortas distancias y entonces mi maestro me fue induciendo en la práctica de las pruebas de velocidad en el atletismo”: dijo al culminar la prueba de salto de longitud.