Feminicidios son crímenes de Estado por omisión: Amnistía Internacional

“No hemos logrado mover lo suficiente a este gobierno para que se haga justicia”, afirmó Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.

En entrevista para El Heraldo de Chihuahua señaló que los feminicidios son crimen de Estado porque se cometen omisiones en la prevención de los feminicidios, en las investigaciones y en ninguna entidad federativa se castiga a quienes cometen esas omisiones.

“La exigencia de justicia se extiende para el gobierno de Chihuahua y los edificios que están alrededor como son el Congreso del Estado, el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, que nos debe a todas las mujeres el acceso a la verdad y la justicia”.

Dijo que a pesar de las movilizaciones y exigencias no han logrado que se haga justicia, no sólo contra los que cometen los feminicidios, sino también las autoridades indolentes que continúan cometiendo una serie de deficiencias y omisiones que derivan en la impunidad. En el país el 98 por ciento de los feminicidios no se castigan, por lo que tampoco existe la reparación del daño por parte de los feminicidas.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

“Es muy doloroso regresar y ver que la situación continúa, es lamentable la indolencia del Estado Mexicano porque continúa la impunidad y las deficiencias”, dijo.

Edith Olivares puntualizó que la administración de María Eugenia Campos, así como las anteriores, han sido omisas con todas las deficiencias que se han cometido en el estado de Chihuahua. “Quisiéramos ver que las autoridades sean quienes buscan a las víctimas a quienes les deben verdad y justicia”.

A la gobernadora le diría que espera que se busque a las madres de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y Chihuahua, no solamente a las que están en el informe, sino a todas. “Yo esperaría que su gabinete esté reunido para diseñar las políticas y acciones concretas, no planes, con recursos que permitan hacer mucho más eficiente la investigación de las mujeres desaparecidas y asesinadas”.

A la vez manifestó que AI se va con el corazón lleno de esperanza gracias a la lucha y a la persistencia de las familias, las madres, de las mujeres que son solidarias con esas madres que continúan exigiendo justicia, además de que a la lucha se han sumado nuevas generaciones.

“Estamos despertando en el país a una autentica primavera feminista y los feminicidios se van a acabar, porque es deber del Estado y porque las mujeres vamos a seguir exigiendo verdad, justicia y reparación hasta que se cumpla”.

Al pararse frente a Palacio de Gobierno señaló que la pena la invadía porque el gobierno de Chihuahua no ha cumplido con su deber de garantizar la vida de las mujeres, ni tampoco atender los casos que fueron documentados hace ya 20 años, de los cuales muchas madres han fallecido sin tener acceso a verdad y a justicia.

Edith Olivares destacó que al cumplirse 20 años de publicación del primer informe Muertes Intolerables, tenían que estar con las madres de las víctimas de feminicidio de Ciudad Juárez y Chihuahua porque gracias a ellas y a su lucha hoy se cuenta con legislaciones e instituciones que se crearon a partir de esa lucha.

Pese a que contamos con leyes e instituciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres los tres niveles de gobierno siguen siendo incapaces de cumplir con su obligación de garantizarnos a las mujeres nuestra seguridad y nuestra vida. Es triste decirlo pero hoy México se ha convertido en una Ciudad Juárez, agregó Edith Olivares Ferreto.

“Las madres de Ciudad Juárez y Chihuahua nos recordaron, nos enseñaron que las mujeres de este país tenemos derecho a vivir y a vivir libres de violencia”.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Dijo que gracias a la lucha de estas mujeres Amnistía Internacional publicó el informe Muertes Intolerables, donde dieron a conocer a las activistas, miembras de Amnistía Internacional alrededor del mundo que había un lugar en la frontera norte de este país donde mataban a las mujeres sólo por el hecho de ser mujeres.

A 20 años del informe los casos que se documentan continúan en la impunidad, que el Estado Mexicano no le ha cumplido a las mujeres y por eso cada 8 de marzo y 25 de noviembre las mujeres salen a exigir sus derechos.

“Es triste decirlo pero hoy México se ha convertido en una Ciudad Juárez”, agregó Edith Olivares Ferreto.

Sentenció que hasta que haya justicia Amnistía Internacional seguirá trabajando al lado de las madres de familia y movimientos, “Continuaremos con ustedes hasta que sean escuchadas, ¡no están solas!”.

Desde 1993 a la fecha han pasado seis presidentes de la república, seis gobernadores del estado, 11 legislaturas federales y otras tantas estatales, donde los avances son pocos y los retrocesos muchos con cada cambio de administración.