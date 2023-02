Festeja Club Rotario Chihuahua en su centenario; Marco Bonilla reconoce su trabajo

Hoy se llevó a cabo una ceremonia para festejar el centenario del rotarismo en Chihuahua el cual inició el 31 de enero de 1923, evento que tuvo lugar en la Presidencia Municipal en la sala 12 de Octubre donde asistieron 53 representantes, socios y presidentes de los clubes: Emprende, Chihuahua, Ávalos, Rotaract, San Felipe, Majalca, Campestre, Enlace y Amigo, asimismo, entre los asistentes se pudo contar con la presencia de Marco Antonio Bonilla Mendoza, presidente municipal de Chihuahua; la primera dama Karina Aideé Olivas Maldonado, presidenta del DIF Municipal.

También en la mesa de honor estuvieron: Jair Isaac Torres Sáenz, presidente del Club Rotario de Chihuahua; Águeda Elizabeth Lozano Schmit, artista escultural centenario; Vicente Vivo, representante del gobernador Distrito Rotario; Gerardo Antonio Acosta Sánchez, vicepresidente del Club Rotario Chihuahua; Mario Eduardo García Jiménez, director general del DIF Municipal; Carlos Molinar, tesorero del Club Rotario de Chihuahua; Silvia Armendáriz Martínez, presidenta del Comité Damas Rotarias; Mario Eduardo.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

Durante el convivo se transmitió un video en el cual dieron a conocer sobre los proyectos en los que ha estado involucrado el Club Rotario de Chihuahua a lo largo de estos 100 años: En 1930 se gestionó una Escuela Superior en Chihuahua y en 1932 de funda la Escuela de Ingenieros Mecánicos Electricistas que impulsaría la creación del Instituto Tecnológico Regional de Chihuahua.

En el año 1937 se otorgaron 200 desayunos diarios a niños de la Escuela 138 Juárez e Independencia; para 1945 se llevó a cabo la construcción de comedor del Centro de Rehabilitación para menores, asimismo, en 1948 fue la edificación de Escuela Rotaria No 1; 1949 se construyó dormitorio a la Casa Hogar para Niñas, otros de igual importancia fue la presentación de las iniciativas de la creación de un Museo, hoy Casa Juárez y la canalización del Río Chuvíscar en 1954.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

De 1980–2020 lleva a cabo la dotación de sillas de ruedas, apoyo en operaciones de labio leporino y paladar hendido, cirugías de cataratas, entrega de alimentos a Casas Hogares de niños, ofrece comidas calientes en zonas periféricas, mantenimiento a escuelas rotarias, apoyo en cirugías a niños, entrega de 11,000 comidas calientes. (2020), por mencionar algunas de las obras.

Jair Isaac Torres Sáenz, presidente del Club Rotario de Chihuahua expresó: “Gracias a todos por estar este día acompañándonos y a los que no están ya de igual forma, así como a los que se han sumado al esfuerzo, las dinámicas, trabajos, a cada uno de ellos hemos llegado en este día 31 de enero del 2013 para celebrar 100 años, desde que ingresé a las filas del Rotary Internacional, me he sentido muy honrado de pertenecer a una organización, donde el aceptar ser socio se asume una responsabilidad de tomar acciones y comprometidos con la sociedad. De igual forma trae a mi mente los socios fundadores quienes, creo, no imaginaron los alcances que ha logrado en la comunidad y el mundo entero quienes no escatimaron esfuerzos en generar otras oportunidades de prosperidad y éxito, sacrificando su zona de confort”, indicó.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

Por otra parte, el presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla tomó la palabra para señalar: “Amigos y amigas durante mi mensaje recordarán ustedes con motivo de la edición número 25 del reconocimiento al mérito rotario, aseguré que el rotarismo en Chihuahua, México y en todo el mundo es uno de los ejemplos más claros de voluntad, empatía y solidaridad; que ahí donde hay una mujer o un hombre rotario hay trabajo en equipo, ingenio y grandes proyectos materializados, asimismo, manifesté en aquella ocasión que el espíritu rotario dotado de grandes virtudes trasciende a las y los integrantes de los clubes, logrando inspirar a más mujeres y hombres a trabajar por el bien común a través de las artes, de la educación, del deporte, cuidado del medio ambiente, de las ciencias, la inclusión y emprendimiento hoy como siempre desde el gobierno de Chihuahua capital reconocemos a la familia rotaria a nuestros aliados”.