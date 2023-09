FGE brindará protección a la casa de la diputada América García: De la Peña

La Fiscalía General del Estado brindará protección al domicilio de la diputada América García Soto, para garantizar su seguridad tras una serie de agresiones en contra de su domicilio ubicado en el municipio de Nuevo Casas Grandes.

Así lo explicó el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, quien señaló que tras enterarse de lo ocurrido, se reunió con el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, quienes se pusieron en comunicación con el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena para abordar el tema.

En este sentido, señaló que se acordó apoyar a la legisladora morenista para que interponga la denuncia correspondiente, y adelantó que se le brindará protección particular a su domicilio y evitar que algo así vuelva a ocurrir.

Esto se da luego de que la diputada América García denunció que su casa y vehículo fue objeto de vandalismo y agresiones, en donde con unas pintas, la insultaron y difamaron; la legisladora señaló al Estado como responsable de ese acto.

Al respecto, Santiago de la Peña, dijo que sería muy aventurado culpar al Gobierno del Estado por esos hechos vandálicos.

“No sé cuál sea la intención, pero evidentemente eso no se trata de un asunto de carácter político; la invito a que presente la denuncia y que sean las investigaciones las que revelen qué fue lo que pasó, puede ser un asunto de carácter privado; no me gustaría prejuzgar sobre el tema y sería irresponsable decir que fue carácter político, como es irresponsable decir que fue de índole personal”, dijo el funcionario estatal.

Fue este jueves cuando la diputada ofreció una rueda de prensa en donde mostró los actos de vandalismo de los que fue víctima, y adelantó que interpondría la denuncia correspondiente.