Fiscalía está haciendo su trabajo: Coparmex Chihuahua por caso Pérez Cuellar

Ante el aseguramiento de la vivienda que habitaba el alcalde con licencia de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, la Coparmex Chihuahua, en voz de su presidente Salvador Carrejo Orozco, avaló la acción de la Fiscalía Anticorrupción en la lógica de que está haciendo su trabajo, independientemente de agendas políticas.

En primera instancia, el líder empresarial expuso que tanto la ciudadanía como los distintos actores políticos deben tener la madurez para separar las acciones y las funciones de las fiscalías, de los temas electorales.

“Me parece un tanto absurdo pensar que en temporada electoral las fiscalías deban parar su trabajo y no perseguir ningún delito para que no se vaya a interpretar como una maniobra política. En ese sentido, hay que acostumbrarnos a un Estado de derecho, así tal cual como en otros países, y a que no se detienen los procesos judiciales ni de investigación por una campaña electoral”, expuso.

En el caso específico del presidente con licencia, Carrejo apuntó que desde la confederación avalan la acción de la fiscalía, bajo el entendido que están realizando su trabajo; aparte, recordó que se está actuando contra otro servidor público, no contra Pérez Cuéllar.

“Se da la situación que el alcalde con licencia habitaba una de las propiedades cuestionadas, y esto evidentemente se presta a mucha especulación porque hemos visto múltiples casos de corrupción, donde se usan prestanombres”, apuntó.

Reiteró que, concretamente, la acción de la Fiscalía Anticorrupción, no está siendo contra el alcalde que recientemente pidió separarse de su cargo, sino contra otro funcionario que aparentemente le renta esa propiedad a este primero, cuya capacidad económica pareciera no coincidir con adquirir bienes raíces de esa valía.

“Creemos que se debe transparentar toda acción de funcionario público donde sus ingresos no correspondan a sus bienes. Por otro lado, esto ha generado mucha especulación, pero el presidente con licencia debe ver esto como una oportunidad para transparentar la situación”, abundó.