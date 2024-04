Fomenta Manque Granados el voto en los jóvenes y los invita a defender la democracia

Durante su encuentro con más de 400 jóvenes que se dieron cita en el encuentro Conexión Universitaria, la candidata a diputada federal por el Sexto Distrito por la coalición Fuerza y Corazón por México, María Angélica Granados, fomentó a los asistentes a ejercer su voto y de esa manea defender la democracia.

Durante este encuentro los cientos de jóvenes tuvieron la oportunidad de escuchar las diferentes propuestas que la candidata por el PAN–PRI–PRD tiene con el objetivo de buscar el bienestar para la ciudadanía chihuahuense gestionando acciones desde la Cámara de Diputados.

Los jóvenes que sostuvieron esta reunión con la candidata pertenecen a los liderazgos juveniles y fueron ellos mismos los que organizaron dicho encuentro a fin de escuchar las propuestas de la aspirante, así como de externarle sus inquietudes.

Ante estos, Manque Granados les agradeció por su respaldo y liderazgo al manifestar su interés por participar en el proceso electoral, por lo que los invitó a sumarse al proyecto de la aspirante a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez.

Fue así como los instó a ejercer su derecho al voto el próximo 2 de junio, recordándolos que eso también es una responsabilidad que se debe cumplir de una manera razonada. Comentó que hoy más que nunca se debe defender la democracia, por lo que destacó la importancia de su voto en la actual contienda.

“Si no elegimos bien, si no somos conscientes, si no emitimos un voto concienzudo, esta pueda ser nuestra última elección libre. Para muchos de ustedes seguramente es la primera vez que van a votar, así que hay que hacerlo con mucha conciencia, es importante defender a Chihuahua y regresarle a Chihuahua lo que realmente nos corresponde”, externó.

Cabe señalar que en dicho encuentro estuvo también el candidato por la misma coalición a la diputación 08, Alejandro Domínguez, quien igualmente externó su compromiso hacia los jóvenes chihuahuenses de impulsar iniciativas en favor de su desarrollo personal y profesional.

Ambos aspirantes a ocupar una curul en la Cámara de Diputados, se dijeron agradecidos y satisfechos con esta reunión, por lo que celebraron este tipo de acciones independientes que fortalecen la democracia y muestran el interés genuino de los jóvenes de participar de una manera mas libre e informada.