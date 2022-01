Fueron 8 agentes lesionados por balacera en El Charco y nadie dice nada: Presidente Seccional

El Presidente Seccional de El Charco, Carlos Alberto Ramos Hernández, comentó que el saldo del enfrentamiento armado que se registró en el Obelisco de El Charco, resultaron lesionados ocho agentes municipales y no hubo una sola persona detenida, por lo que los pobladores de las comunidades rurales tienen el temor e incertidumbre de todo lo que ocurrió.

“Varia gente llamó al 911, solo decían que ya iba a llegar el apoyo, pero solo estaban los municipales, no había coordinación, ni sabían que hacer, no venían preparados los municipales, vean como dejaron las patrullas porque no supieron contener a los pistoleros, y pero aun nadie dice nada” comentó.

Carlos Ramos, dijo que en estos hechos fueron hospitalizados ocho elementos municipales, y participaron por lo menos 11 unidades de la Policía Municipal, y ninguna de otra corporación estatal federal, por lo que los responsables lograron escapar por algunos caminos rurales hacia La Jabonera.

Recordó que los hechos ocurrieron entre las 10 horas del día sábado, desconociendo el motivo del operativo, pero que la balacera se extendió por varios minutos, pues incluso estuvieron a punto de ingresar al poblado de El Charco, pero posteriormente continuaran hasta “Soto” y El Salitre en Ciénega de Ortiz.

Dijo que aunque se solicitó la presencia del helicóptero Halcón I para atender estos hechos, no se concedió el vuelo para el mismo, pues el Presidente Seccional, dijo que los agentes le comentaron que no funcionaría para llevar a cabo el operativo, por lo cual continuaron el mismo a través de las unidades.

También habló que entre los hechos, se logró el aseguramiento de una pick up de color blanco, que contaba con múltiples de impactos de arma de fuego, como ocurrió con las unidades municipales, que participaron en estos hechos, las cuales tienen decenas de impacto de arma de fuego.

Carlos Ramos, comentó que en esa zona de la ciudad, es normal que se generen incidentes de inseguridad, pues existe una alta incidencia de robo de vehículo en ese tramo carretero, pero desconoce qué fue lo que ocurrió que desencadenó el enfrentamiento armado y la movilización de tantos agentes.

“Está muy raro, porque nadie dice nada, ni el Presidente Municipal, Marco Bonilla, sale a decir que paso, cual es el saldo, que van a hacer para garantizar la seguridad de la gente de esta zona rural, porque nadie dice nada, tienen miedo o porque no informan, ni el Director de la Policía sale a decir los resultados, los daños, mucho menos las otras autoridades” indicó.

Es de mencionar que la Fiscalía General del Estado a más de 12 horas de que ocurrieron los hechos, no cuenta con la información sobre los hechos, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, no ha informado de los hechos y la Secretaría de Seguridad Pública, mantiene la misma reserva de los hechos.