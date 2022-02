Garantías son estrategia para quitar responsabilidad a Aras

Luego de que en días pasados los ejecutivos de servicio al cliente de la empresa Aras Investment Business Group solicitaran a los inversionistas que firmaran garantías de la Mina La Morita, el abogado Mariano Cordero Burciaga comentó que aceptar un nuevo contrato como ese podría dejar sin efectos el pasado y por ende quitar o restar responsabilidades a esta empresa.

De acuerdo con la información de la empresa Aras, a través de sus empleados, ofrece pagar el capital invertido para el mes de julio, comenzando a pagar los de menor cantidad y además al firmar las garantías, los afectados pueden reclamar el dinero directamente a la mina y ya no a la empresa Aras, lo cual de acuerdo con el abogado, es una estrategia más para evadir la responsabilidad por el delito de fraude.





Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua





A través del contacto directo con cada uno de los afectados, la empresa Aras ha comenzado a buscar la firma de las garantía minera, con lo que promete -de nueva cuenta- poder pagar lo correspondiente para terminar con los adeudos que se generaron a raíz de una crisis financiera que se formó en dicha empresa.

El abogado, quien representa a varios de los presuntos defraudados por la empresa de inversión Aras, refiere que al firmar la garantía la empresa podría quitarse responsabilidad por el adeudo que mantiene actualmente y con ello terminar con el pendiente penal que tiene ante la Fiscalía General del Estado.

Pidió a las personas que se encuentren en esta situación que no firmen garantía de la mina La Morita, ya que a la fecha tienen conocimiento que mantienen adeudos importantes y después podrían cerrar operaciones y dejar a los afectados con menos esperanzas para recuperar su dinero.

Criticó a la Fiscalía de tener la carpeta de investigación pausada, ya que a partir de los aseguramientos de las propiedades de Aras no se ha hecho ni una sola acción para restituir el daño o siquiera llamar a comparecer a los presuntos responsables que cometieron estos fraudes a más de 4 mil personas.

“Sale el fiscal general a decir que Aras no ha ofrecido un acuerdo preparatorio, pero cómo si ni siquiera les han iniciado un proceso, ni siquiera los han llamado a comparecer para hacer un criterio de oportunidad, no saben ni qué hacer, ya están por vencer los aseguramientos y si no pidieron plazo, éstos volverán a su dueño”, señaló el abogado.

Por estos motivos, aseguró que la única alternativa que tienen para garantizar el pago de los defraudados es buscar a las autoridades federales, a la Fiscalía General de la República, para que inicie una investigación por haber recibido dinero público, cuando no se encontraba autorizado para recibir dicho dinero.

Un equipo de abogados ya interpusieron un amparo para que un juez federal instruya a la FGR que investigue y acepte las denuncias de las personas que han sido defraudadas por Aras, ya que ellos pueden investigar y sancionar a la empresa por haber violado la ley federal en tema de captación de ahorro.

Comentó a su vez que las autoridades se han visto muy permisivas al permitir que empresas de inversión engañen a las personas y continúen su estrategia para seguir captando dinero, a pesar de que la primera denuncia surgió hace cuatro meses, nadie ha sido llamado a declarar por estos hechos.