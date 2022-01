Gobiernos provocaron riesgo de volver a rojo: Cocentro

El exceso de contagios de Covid-19 que ha colocado a Chihuahua a 5 puntos de regresar al semáforo rojo lo provocó el mismo Gobierno del Estado con la incongruencia de las restricciones sectorizadas que instruyó, afirmó el presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro), Ricardo Perea García.

“Han sido muy blandos con el transporte, en las oficinas de Recaudación de Rentas, con el propio ambulantaje, no les revisan temperaturas, ni exigen que usen cubrebocas, ni hay sanciones, vemos que no les pasa nada, y con un cierre los que vamos a ser afectados somos los que sí cumplimos”, expuso.

Señaló que la Cocentro ha visto con preocupación cómo los contagios no disminuyen y que se podría regresar al cierre total, a pesar de que el comercio establecido ha cumplido con los requisitos impuestos.

“Estas nuevas ideas de dividir, seccionar, pintar de colores al estado hemos visto que no ha funcionado, y es el propio Gobierno el que lo ha propiciado, y los primeros perjudicados son los negocios. De qué sirve que allá sea naranja y aquí amarillo, cuando hay movilidad, y vamos a la (calle) Cuarta y ahí es verde”, cuestionó.

Observó que en lo que va de la pandemia el primer cuadro de la ciudad es en donde menos se han cumplido las restricciones, y donde menos actúan las autoridades para hacerlas valer.

“A los negocios informales ni siquiera les hacen ni cosquillas, incluso les tienen miedo, cuando van a tratar de meterlos en orden, vimos que se van porque los golpean”, comentó Ricardo Perea.

Advirtió que el comercio establecido no aguantará un semáforo rojo: “cerrar sería mortal y no es justo, nosotros sí hemos cumplido y les damos miles de empleos a la gente. No es solo reabrir, es volver a invertir y ese año no ha empezado nada agradable, además cuando cierras sigues pagando renta, impuestos, nóminas y la situación se pone cada vez más cara”.

Afirmó que las políticas fallidas del Gobierno del Estado se pueden ver cómo a los restaurantes se les exige un límite de 30 por ciento de aforos, pero se permiten actos públicos de más de 2 mil personas: “son incongruencias”.

Destacó que ni la pasada administración estatal ni la actual a cargo de Maru Campos, les ha permitido ser parte o estar en las reuniones del Consejo Estatal de Salud.

“Han tenido oídos sordos a las recomendaciones y observaciones que les hemos hecho, varias veces hemos solicitado participar, pero no nos consideran, a pesar de que somos los comerciantes a los que más se nos exige, y quienes más hemos cumplido con todas las reglas”, afirmó.