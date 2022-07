Habrá mesa con la SSPE para garantizar seguridad de pasantes

Tras la reunión universitarios de la Facultad de Medicina que exigen seguridad para prestar su servicio, el secretario de Salud del Estado, Fernando Sandoval Magallanes informó habrá una mesa con la Secretaría de Salud del Estado para ver la forma de reforzar la seguridad en zonas de riesgo.

Agregó que la Secretaría de Salud ya había plateado la estrategia de cambiar las plazas para pasantes de Medicina, incluso, afirmó que ya se han quitado algunas.

Chihuahua Van 13 detenidos, siete vinculados a proceso por cercanía con El Chueco

Señaló que el servicio social como tal no puede ser eliminado porque es un requisito de las universidades, lo que "a lo mejor en zonas de alto riesgo peri el servicio en si no".

Respecto a las plazas que oferta el IMSS en municipios como Bocoyna que no han sido cambiadas, agregó que no han sostenido pláticas con la institución ya que su competencia es estatal aunque no descartó que se busque un acercamiento.

Añadió que la mesa de seguridad para reforzar la estrategia que garantice tranquilidad a los médicos se llevará cabo la próxima semana y se tendrá constante comunicación con los universitarios.