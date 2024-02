Hasta tres días, tarda Semefo en entregar cuerpos a funerarias

Debido a la sobrecarga de trabajo que tienen en el Servicio Médico Forense (Semefo), algunas funerarias de la ciudad tienen que esperar entre dos y tres días para que les entreguen un cadáver y poder llevar a cabo los procedimientos de embalsamamiento.

“No tienen espacios para la cantidad de gente que llega, entonces los procedimientos se vuelven a veces tardíos y entonces pueden ser hasta dos o tres días que los entreguen a las funerarias, la que se ve afectada aquí es la gente, porque ya pasaron muchos días”, comentó.

El encargado de servicio de una de las funerarias de la ciudad comentó que esta espera de entre dos y tres días, más que sobrecargarles el trabajo, les genera a las familias de los difuntos molestias por tener que retrasar los servicios funerarios.

Destacó que la familia del difunto es la más afectada, ya que al estar saturado el Semefo en cuanto a trabajo y espacios, no tienen la capacidad suficiente para poder acelerar los procesos de entrega.

Las funerarias operan con tres tipos de casos, la primera es el fallecimiento en un domicilio y la segunda es muerte en hospitales, explicando que en ambas no interviene el personal del Servicio Médico Forense.

“Son tres formas: domicilio, hospital o forense, que es derivado de algún accidente, alguna causa que no se puede determinar, entonces ellos ingresan ahí, entonces en esos casos ellos intervienen en la causa”, comentó el empleado.

“Luego también los temas de reconocimiento se complican porque hay gente que no es de aquí, es de otros estados y si no hay algún familiar y en línea directa, no te lo entregan, entonces realmente se complica esa parte”, comentó el jefe de servicios de una de las funerarias de la ciudad.

Comentó que ha pasado incluso hasta una semana en que puedan recibir un cadáver para su posterior tratamiento y ponerlo en el servicio correspondiente, destacando que, con el embalsamamiento, no retrasan el proceso de descomposición, sino que simplemente lo detienen momentáneamente.

Otro de los puntos que puede retrasar el proceso de entrega de los cuerpos es que se atraviese el fin de semana, es decir; que en viernes estén los trámites, pero al no trabajar el personal de Semefo ni sábado ni domingo, el cuerpo es entregado hasta el lunes o próximo día hábil.

“Es que uno o dos días inclusive es mucho tiempo, porque hay que considerar que el cuerpo desde el minuto siguiente del deceso, empieza el estado de descomposición, entonces no tienen la capacidad de refrigeración para todas las personas y eso complica el trabajo de las funerarias”, dijo.

Respecto a que, si pueden conservar los cuerpos en las funerarias, en caso de que el proceso de entrega se retrase por parte del Semefo, comentó que sí tienen congeladores, pero que el mismo proceso de descomposición no regresa, simplemente lo detienen.

“En ese caso, dependemos mucho de que el Servicio Forense libere lo más pronto que pueda el cuerpo, sin embargo, sí vemos que están rebasados tanto de espacio como de gente trabajadora en el sitio”, comentó.

Cabe destacar que, en los últimos días surgió la versión al interior del Semefo que estaban rebasados en cuanto a la capacidad de cadáveres en los anfiteatros, desmintiendo dicha versión el titular del mismo, Javier Sánchez Herrera.

Ante dichas versiones, dio a conocer que, en esta próxima semana, estarán llevando a cabo una inhumación de cerca de 80 cadáveres, de los cuales cinco son del sexo femenino. Dicho proceso de inhumación lo llevarán a cabo en unas fosas debidamente identificadas en el panteón de Carrizalillo.