"Hay con qué presentarse a los chihuahuenses porque hay resultados": Alfredo Chávez

“Tengo la posibilidad de salir a la calle y mirar a los chihuahuenses a los ojos y presentarles mi trabajo legislativo… hay con qué presentarse a los chihuahuenses porque hay resultados”, externó el candidato a diputado local por el Distrito 18 por la coalición Juntos por el Bien de Chihuahua, Alfredo Chávez Madrid, actual legislador quien, reconociendo su labor efectuada, busca nuevamente el voto de la ciudadanía para poder reelegirse y continuar con su trabajo en favor de los chihuahuenses.

En sus primeros días de campaña ha podido recorrer aproximadamente el 35 por ciento de su Distrito, el cual abarca todo el poniente de la ciudad, yendo desde El Charco hasta El Sauz, por lo que reconoció las diferentes variaciones que se tienen en las colonias que conforman el territorio que pretende representar.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Pese a que se tienen rasgos muy marcados, comentó que el común denominador en esta contienda es la solicitud por parte de la gente respecto a contar con un mejor sistema de salud, el cual, pese a ser una responsabilidad federal, destacó el programa Medi Chihuahua que se ha impulsado con e presupuesto de egresos aprobado desde el Congreso del Estado, y con el que se busca brindarle a la ciudadanía una mejor calidad de vida abonando principalmente en el abastecimiento de medicamentos.

Candidato a diputado local por la coalición Juntos por el Bien de Chihuahua, Alfredo Chávez | Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

Igualmente, al haber varios adultos mayores y madres jefas de familia, resaltó lo urgente que resulta regresar las estancias infantiles y las casas de cuidado diario, por lo que igualmente se comprometió a hacer lo propio desde lo local para lograr ayudar a estos sectores, pues refirió que durante sus recorridos ha podido constatar aun más que hay muchos infantes que se encuentran solos en casa, lo cual representa un peligro.

“La gente extraña el Seguro Popular… en mi recorrido por la colonia Agrícola una señora me aborda y me dice a mí me curó el Seguro Popular de cáncer y ya no tenemos esas coberturas, entonces la gente está molesta porque hay un colapso del sistema nacional de salud, n es discurso, en la realidad lo estamos viendo”, compartió.

Otro de los temas prioritarios para el candidato es el de la economía, tema en el que aprovechó para destacar que Chihuahua, al igual que el resto de las entidades federativas que no son gobernadas por Morena, son las que presentan un mayor nivel de competitividad y de inversión extranjera, por lo que continuará apostando a ese tema para lograr que Chihuahua esté a la altura de la primera potencia mundial que tiene como vecino.

Explicó que el tema del desarrollo económico lo tienen que ejercer los empresarios, mientras que a las autoridades les corresponde ser facilitadores. Enfatizó el gran recurso humano que se tiene en la entidad gracias a la calidad de las universidades con las que se cuenta, por lo que dijo se tiene que ligar ese capital con la inversión extranjera y la empresa para “poder dar el salto” y generar el emprendimiento local que permita dar el giro para que Chihuahua no solo sea manufacturero.

Entre los resultados entregados, comentó justamente la reforma a la Ley de Desarrollo Económico que se logró tras doce años, para la cual participaron en un parlamento abierto diversas cámaras empresariales y en donde se aclaró que la esta actividad no debe ser sexenal, sino transexenal.

Uno de sus propósitos es hacer realidad lo que se indica en diversos estudios que comentan que en Chihuahua se debe ganar más de 22 mil pesos mensuales para que a la gente le vaya bien, “para ello se tiene que incrementar la calidad de vida fortaleciendo los servicios de transporte, el alumbrado público, el acceso a la salud, a la educación”. Es de esa manera en la que reconoció que se debe fomentar una sociedad humanista.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En cuanto al tema del transporte público reconoció que hay que sentarse a replantear las rutas alimentadoras para que la gente no tenga que caminar tanto para tomar el autobús e incrementar la frecuencia con la que pasan, pero no dejó de mencionar los avances que se han logrado a la fecha. Pese a que en Chihuahua se estima que únicamente el 11 por ciento de la población hace uso de este transporte, hizo hincapié en que se debe incentivar dicho servicio, pues “las ciudades modernas siempre tienden a invertir en el transporte público para darle opciones a los ciudadanos para su movilidad”.

Finalmente, el panista invitó a la sociedad a que evalúe los resultados presentados y compare las propuestas para que pueda tomar una decisión; empero, no dejó de mencionar que “los candidatos a diputados de Morena no están en la calle, no los vemos, ellos piensan que van a ganar por las encuestas y los candidatos de Acción Nacional estamos en la calle con la gente”, por lo que conocen las necesidades.