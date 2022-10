Hiroshi Arikado estará en ExpoGan en el Teatro del Pueblo

En esta edición de ExpoGan 2022 ha sobresalido por darle su lugar correspondiente al talento local, entre los cuales se encuentra Luis Hiroshi Arikado Hernández, participante de la primera edición del reality show “Pequeños Gigantes” quien se presentará este viernes 28 de octubre en el Teatro del Pueblo para interpretar parte de su discografía.

“Estoy muy emocionado por estar otro año consecutivo en ExpoGan, en mi show anterior fue uno lleno de música para bailar, la gente estaba muy contenta, esperando que de nuevo se lleven un buen sabor de boca, y se pongan a bailar, por lo cual hago la invitación para que no se pierdan de este espectáculo”, expresó el joven cantautor.

Asimismo, dijo: “Ya estamos trabajando en nuevo material de la mano de Progresa Producciones, con Octavio Guerrero y pues vienen proyectos bastantes interesantes para mis seguidoras y fans, esperando que salga el próximo año estos cover, algunos de ellos que se han escuchado en la plataforma de TikTok y dándole mi estilo”.

Sobre planes de gira, indicó, que iniciará precisamente con su presentación en ExpoGan para luego estar en diversas ciudades; sobre las melodías que cantará a los chihuahuenses el día de su show, dio a conocer que serán varios covers y también algunos temas inéditos de su autoría como de sus músicos, tanto del género balada como rítmicas.

MOMENTO MARAVILLOSO Y DIFÍCIL

Sobre su evolución artística manifestó: “Este año y el anterior, por el tema de la pandemia se había apagado un poco, sin embargo, ya vamos por buen camino, ya estamos pisando varios escenarios; y uno de mis momentos más importante en mi trayectoria considero que ha sido mi participación en Pequeños Gigantes, que fue lo que me abrió las puertas a este medio; sin embargo, el más relevante fue el haber sacado un disco de mi autoría y es lo que me va a marcar toda la vida positivamente”.

Del otro lado de la moneda, sobre su momento más difícil a lo que se ha enfrentado, señaló: “Mi cambio de voz, entré en depresión, ya no quería cantar, porque fue un cambio muy drástico, de hacerle segundas a Yuri a ya no cantar, fue un duelo muy grande que tuve conmigo mismo, pero gracias a mi familia, mi madre que estuvo ahí tras de mi siempre, nunca me dejó darme por vencido y pues aquí andamos”.

El músico Luis Hiroshi Arikado / Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

SUEÑOS

“Gracias a Dios he cumplido muchos de ellos, obviamente nunca se acaban, y hoy en día uno de ellos es hacer colaboraciones con artistas que me gustan como Christian Nodal, Carín León, y otro es sacar un disco con música norteña, que a mi abuelo le gustaba mucho, por lo cual se lo dedicaría a él, y sería un gran gusto hacerlo con famosos que le agradaban a él. En el futuro me visualizó como un hombre responsable, feliz, con muchos éxitos, llevando el nombre de Chihuahua en alto”, aseguró.

Por otra parte, opinó, que lo han invitado a participar de nuevo en reality show, como La Voz: “Siento que esa etapa de mi vida ya pasó con Pequeños Gigantes, entonces ya está cerrada, siento que volver a este tipo de programas es volver atrás, sí participaría en uno, pero como jurado o invitado especial”.

FRASE

“Soy cantautor, me inspiro en el amor y desamor para componer, así como en experiencias personales para poder escribir un tema”