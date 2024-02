Iglesia Cristiana lleva pizzas a migrantes en el campamento de la Juan Pablo II

En una muestra conmovedora de solidaridad, la Iglesia Cristiana Emmanuel demostró su compromiso con la comunidad al repartir 100 pizzas a los migrantes en el campamento ubicado en la intersección de la avenida Juan Pablo II y la calle Industrial 10, junto al Oxxo local.

Foto: Pedro Córdova / El Heraldo de Chihuahua

Con el objetivo de brindar apoyo a quienes más lo necesitan, la Iglesia Emmanuel no solo ofreció pizzas, sino también refrescos a los aproximadamente 500 migrantes que se encontraban en el campamento. Este acto de bondad fue una muestra de solidaridad.

El gesto de la Iglesia Emmanuel recuerda la importancia de la compasión en un mundo lleno de desafíos debido a la crisis migratoria que es una preocupación global. Este acto de generosidad seguramente dejará una impresión duradera en los corazones y las mentes de quienes lo recibieron.

La distribución de pizzas y refrescos no solo proporcionó un alivio temporal a los migrantes, sino que también les recordó que no están solos en su viaje. La Iglesia Emmanuel no solo les ofreció comida y bebida, sino también un sentido de pertenencia y apoyo emocional en un momento crucial de sus vidas.

En última instancia, la acción de la Iglesia Emmanuel recuerda la importancia de compartir y ayudar a las personas que más lo necesitan.