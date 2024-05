¡Faltan datos! Imprecisa información de candidatos en el sitio del IEE Conóceles

Desde que se dio inicio con el periodo de las campañas locales el pasado 25 de abril, el Instituto Estatal Electoral (IEE) puso a disposición de la ciudadanía de la entidad el sistema denominado Conóceles, por medio del cual se busca ofrecer a los votantes mayor información respecto a los contendientes a los diferentes cargos locales.

Sin embargo, al ingresar se puede observar una información incompleta, lo cual interfiere con el objetivo primordial que es que la ciudadanía conozca lo más posibles a sus candidatos y las propuestas que tiene para ofrecer para, así, poder ejercer un voto razonado el próximo 2 de junio.

Y es que basta observar los registros que se tienen en relación a los que buscan ser presidentes municipales, pues, de las 659 candidaturas registradas ante el IEE, únicamente se tienen capturados dentro de este sistema los datos de 389 personas, siendo el Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) los que menos registros curriculares tienen de sus aspirantes.

Al igual que los cargos para presidentes municipales, para los de las diputaciones por mayoría relativa y representación proporcional se tienen varias candidaturas sin información por ofrecer a la población en el portal https://conoceleschihuahua.com. Otro dato que es importante comentar es que el IEE no contempló involucrar a los aspirantes a síndicos ni los nombres de las planillas de regidores para los diferentes municipios.

En el portal se observa también un pequeño desglose de acuerdo a una serie de preguntas que se les hizo a los candidatos en el registro; empero, se observa una variación en cuanto a los cuestionarios contados, toda vez que en el grado académico se tienen datos de 836 personas.

Sin embargo, en el apartado del ingreso mensual que perciben actualmente los aspirantes se tienen contabilizados a 744 personas, de las cuales 439; es decir, el 59.01 por ciento no quiso responder, lo cual frena la transparencia que se pretende impulsar desde el órgano electoral.

En cuanto a los apartados donde se les cuestiona a los candidatos si se consideran personas indígenas, con alguna discapacidad, afromexicanos, parte de la comunidad LGBTQ+, o migrantes, se tuvo la respuesta de 522 aspirantes.

De esos, en cuanto a si se consideran indígenas, 55 no respondieron; 31 se abstuvieron de responder respecto a si se consideran afromexicanos; 56 no lo hicieron en relación a la pregunta si se identifican parte de la comunidad LGBTQ+; 59 no especificaron si cuentan con alguna discapacidad; 41 no aclararon sobre si son migrantes.

Así como esas imprecisiones, se pueden observar más dentro de las propuestas que pretenden dar a conocer, pues, toda vez que este formulario se llenó antes de dar inicio a la contienda, por precaución, algunos no detallaron la manera en la que buscan trabajar.

A menos de dos semanas de la contienda electoral, llama la atención que la información no puede estar totalmente informada por medio de este sistema que fue creado exclusivamente para ese fin.