Inaceptables, últimos hechos violentos en Juárez: gobernadora

Durante el arranque del Operativo Juntos por Juárez, está mañana la gobernadora Maru Campos Galván dijo que los últimos hechos violentos en qué se quemaron vehículos y negocios de CJ son inaceptables, "y no vamos a permitir que sigan ocurriendo"

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Agregó que la seguridad es prioridad de su gobierno y desde el inicio se trabaja en ello.

"Los juarenses tienen derecho a hacer su vida sin violencia y no vamos a permitir que el actuar ilícito de unos perturbe la seguridad de todos", apuntó.

Destacó que para ello se tienen más elementos de seguridad, más patrullaje en zonas conflictivas y está en marcha el patrullaje aéreo.

Cultura Las damas de blanco de Tutuaca, Chihuahua

Además dijo que la plataforma centinela en CJ que permitirá la búsqueda y localización de objetivo para tareas de investigación.

Destacó que en las mesas de seguridad que se llevan a cabo semanalmente Juárez ha sido tema de análisis para garantizar una buena estrategia para dar paz a los juarenses.

"Los últimos meses hemos trabajado para generar una corporación de policías y esto ha molestado a quienes se dedican a actividades ilícitas", señaló Maru Campos Galván.

Estamos dando un nuevo impulso juntos pero Juárez en el que todos los niveles reúnen sus capacidades para restablecer la paz.

Campos Galván pidió a los ciudadanos ser resilientes y que no invada el temor como en aquellos tiempos terribles, y afirmó que se trabajará en conjunto con los tres ordenes de gobierno para devolver la tranquilidad, como ya se hizo anteriormente.

Afirmó que el combate a la delincuencia será sin pretextos "no hay pretexto de que no hay dinero, de que no hay inversión, de que no hay forma. Aquí nos interesa la seguridad pública", asentó