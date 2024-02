Inauguran el Centro de Formación Futbol Club “Capital Chihuahua”

Esta tarde se llevó a cabo la inauguración del Centro de Formación Futbol Club Capital, la cuál se realizó en el Campos de Entrenamiento Wildcats en la colonia Quintas Carolinas, al norte de la ciudad, el cuál está dirigido para diversas categorías, fomentando el deporte en los ciudadanos.

En este club se atenderá a niños desde las categorías sub 9, sub 13, sub 15, sub 17 hasta los 20 años de edad en la especialidad de futbol soccer, teniendo como sede el Campo de fútbol soccer Wildcats en las inmediaciones del Polideportivo Luis H. Álvarez.

El director del club será el Profesor Raúl Rodrigo Beltrán Ronquillo, indicó que con este club se pretende brindar las herramientas para que los jóvenes continúen practicando el deporte, que no lo abandonen a partir de cierta edad, en cambio que tengan el compromiso de seguir dentro de este nuevo Club.

Beltrán Ronquillo, tiene 13 años de trayectoria como formador de diversos equipos, como de los clubes Tigres de Monterrey, Puebla, Bravos de ciudad Juárez.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

Además, cuenta con una trayectoria profesional de más de 25 años en los que formó parte de diversos clubs de fútbol soccer de primera división profesional de ascenso, como Dorados de Chihuahua, Delfines de Colima, Indios de ciudad Juárez, Lobos Buap de Puebla.

Este Centro de Formación cuenta con un equipo “Capital Chihuahua”, quienes participan en la temporada 2024 de la Tercera División Mexicana (TDM), con 5 juegos ganados y 1 perdido, mismos que tienen un récord invicto en casa.

Carlos Andujo, uno de los miembros del equipo habló sobre cómo gracias a este proyecto lleva una vida más saludable, la cuál lograron gracias a su director Raúl Beltrán, quien los apoyó en cada paso que dieron esta llegar a formar este club.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

Durante la ceremonia estuvo presente el equipo ‘Proaño’ de Fresnillo, Zacatecas, quiénes después de la patada inaugural, tuvieron un partido inaugural contra el el equipo ‘Capital Chihuahua’.

La ceremonia de inauguración estuvo encabezada por el director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Ing. Juan José Abdo Fierro, quien estuvo en representación del alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla.

En el presidium estuvieron presentes Beatriz Aurora Pompa, subdirectora del Deporte Popular y Proyectos Insignia; Emanuel Moreno, jefe de Departamento de Relaciones Públicas; Honorio Manuel Campos Contreras director técnico del equipo visitante Proaño de Fresnillo; y regidor Alejandro Morán Quintana presidente de la comisión del deporte en el honorable ayuntamiento de Chihuahua.