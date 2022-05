Inauguran etapa regional del XXXVIII Evento Nacional de Arte y Cultura 2022 en el TECNM I

La mañana de este viernes 6 de mayo de 2022 se inauguró el “XXXVIII Evento Nacional de Arte y Cultura del TecNM 2022”, para el cual el Plantel 1 en Chihuahua fue Sede en su Fase Regional, Zona I. La ceremonia se realizó en el Auditorio del Centro de Creatividad e Innovación (CCI) del TecNM campus Chihuahua.

El evento busca seleccionar grupos culturales de danza, música, teatro, ensambles interdisciplinarios, creación literaria, obras de artes plásticas y fotografía, los cuales serán evaluados por jurados altamente calificados.









En el evento estuvieron presentes Selma Mariana Ortega Mendoza, Directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud ICHIJUV de Gobierno del Estado; Carmen Nicté Ortiz Villanueva, Secretaria Técnica de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior; María Fernanda Bencomo Arvizu, Directora del Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua; asimismo, acudió Francisco José Plata Olvera, Secretario de Extensión y Vinculación y otras autoridades de la institución.





La sede dio la bienvenida de las delegaciones de los diferentes tecnológicos de: IT. Tijuana, IT. Nogales, IT. Mexicali, IT. Hermosillo, IT. Delicias, IT. Juárez, IT. Jiménez, IT. Cuauhtémoc, IT. Chihuahua II e IT. Chihuahua.





“Verdaderamente es una emoción recibirlos nuevamente aquí en su casa, el hogar de Las Panteras, porque éste es uno de los eventos más bonitos que tiene el TecNM, creo que son los eventos que deben de perdurar porque es sello de la educación integral que nuestros institutos otorgan a nuestros alumnos”, señaló la M.C. Elizabeth Siqueiros Loera, Directora del ITCH.





Acto seguido, el Dr. Francisco Plata Olvera, mencionó que le placía estar en el ITCH, uno de los primeros tecnológicos que se fundaron para beneficio de todos los estudiantes y a su vez, agradeciendo la presencia de los asistentes, especialmente a la Directora del plantel M.C. Elizabeth Siqueiros Loera por todo el trabajo que ha realizado a beneficio de este precioso Tecnológico.





Mencionó también que el mensaje fundamental es para la gran comunidad estudiantil que están participando en esta etapa regional de nuestro concurso, el cual muestra la capacidad que tienen los Institutos Tecnológicos para preservar la cultura y el arte en toda nuestra comunidad.

El cotejo y evaluación de grupos participantes para las 4 primeras disciplinas: danza, música, teatro y ensambles interdisciplinarios, iniciaron a las 10:00 a.m., concluyendo su verificación a las 15:00 p.m.

La participación de las disciplinas antes mencionadas se llevaron a cabo a partir de las 17:00 hrs., en las diferentes áreas de la institución donde los participantes demostrarán todo su potencial y singular talento.

Del mismo modo, el sábado 7 de mayo de 2022, tocará el turno de cotejo y evaluación a las 09:00 a.m., a las 3 disciplinas restantes: creación literaria, obras de artes plásticas y fotografía.