Inconforme familia por 6 años de prisión para violador de niño

El día de ayer, la Fiscalía General del Estado informó sobre la sentencia de 6 años de prisión que un juez del Poder Judicial resolvió contra el violador de un menor, que en el momento de los hechos tenía 3 años y 10 meses ; al respecto, el padre la víctima se comunicó con esta redacción, para manifestar su inconformidad, indignación y dolor por la frugal sentencia que se le dio al hombre que dañó de manera permanente a su familia.

El comunicado se emitió sobre la sentencia de un caso de violación agravada en contra de Sergio Osiris A.A.; sin embargo, solo se le sentenció al culpable a 6 años de prisión y al pago de una multa de aproximadamente 130 mil pesos; sin embargo, dijo el padre de la víctima, que por cada dos días de buen comportamiento, al culpable le restan un día de prisión y si utiliza los recursos a su favor, podría salir mucho antes, aun cuando “es un violador, un pervertido y los niños a su alrededor corren peligro”.

Además, dijo que el hoy culpable no quiere pagar la reparación del daño: “no se trata del dinero, pues ¿qué precio le puedo poner a la salud y la seguridad de mi hijo, a su bienestar? Se trata de que la pericial dijo que necesitaba al menos 96 terapias aproximadamente y que está tomando nuevamente, de eso se trata la reparación del daño, que él se haga cargo económicamente de la terapia del menor, es parte de su sentencia”, comentó el padre de familia.

“Es un dolor bien grande para un papá o para una mamá, saber que su hijo ha sido violentado sexualmente, es un proceso muy largo y muy difícil”, narró el padre de la víctima y explicó que su hijo fue revictimizado constantemente por la Fiscalía y por el Tribunal Superior de Justicia, toda vez que el niño fue obligado a declarar en el juicio oral, además de las periciales que médicos legistas y psicólogos le aplicaron para comprobar que fue víctima del delito.

Además, el primer juicio en contra de Sergio Osiris A.A. se desechó, proceso en el que ya había sido encontrado culpable por el juez y había sido sentenciado a 7 años de prisión; sin embargo, la defensa del culpable apeló a que no se había presentado una cédula profesional y por eso se desechó y se volvió a desarrollar todo el proceso judicial, en perjuicio de la víctima y su familia, pues el padre dijo que incluso ha sido amenazado y agredido por la familia del violador.

El padre narró que el pequeño fue agredido por Sergio Osiris A.A. la pareja sentimental de la madre y que al momento de denunciar, la madre nunca le creyó al pequeño, por lo que incluso frente a las autoridades judiciales le comentaba: “¿verdad que él no te hizo eso?” (Centro de convivencias supervisadas de la Ciudad Judicial), para tratar de manipular al menor en sus declaraciones; sin embargo, el pequeño nunca cambió su versión de los hechos y todas las periciales acreditaron que fue víctima del delito de violación sexual; por otro lado, dijo que la madre del menor se casó con el violador en el centro penitenciario.

“Los papás de alguna forma sufrimos casi tanto como sufren los niños que son violados”, comentó el padre de familia, quien comentó que las niñas, niños y adolescentes que son agredidos sexualmente y cuyas familias sufren la indolencia de las autoridades, no están solos, por lo que llamó a la sociedad a sensibilizarse con el tema, así como a todas las autoridades gubernamentales de los tres niveles de gobierno para que tomen las medidas pertinentes y den realmente justicia a las víctimas de abuso sexual.

El padre explicó que él ha estado a cargo de sus tres hijos desde que se separó de su ahora ex esposa, y que fue en una ocasión cuando el niño volvió de una visita de fin de semana, cuando el padre vio al pequeño hacer movimientos oscilatorios en la cama y se preocupó, por lo que le preguntó qué había pasado y él le contestó que el novio de su mamá le hacía esos movimientos a él.

Alarmado, el padre de familia denunció a las autoridades el hecho y fue cuando comenzó el calvario: “el niño estaba tan cansado de las revisiones que se ponía muy mal emocionalmente, no quería que nadie lo tocara y menos que lo revisaran sin ropa”.

Finalmente, dijo que el pequeño fue obligado a declarar en el juicio oral cómo fue, que el hoy declarado como culpable de violación agravada, le pasó el miembro por la espalda, pelo y lo introdujo en su boca, lo besaba en la boca, le pintaba sus labios. Esta declaración la tuvo que repetir en la reposición del juicio, cuando ya habían pasado algunos años de la primera declaración, por lo que se revictimizó al menor, que dijo ha tenido un retroceso en los avances que había tenido por la terapia que recibe.

“Él nunca cambió su versión, el juicio se celebró en el 2018 y en el segundo Juicio en el 2021 a toda la familia nos revictimizaron, la mamá ha generado violencia en la misma ciudad judicial, me quemaron el carro, me insultaban, me amenazaban me hacían de todo, solo por buscar justicia para mi hijo y no declarar”, comentó el papá de menor víctima.

Convocó a toda la sociedad en general, a las Familias de niñas y niños abusados sexualmente a una marcha con la cara cubierta de blanca, para que no se conozca nuestra identidad.

"Ni un ángel más", se llamará su movimiento y dijo que busca un cambió y lo vamos a lograr, por el amor a nuestros hijos, dijo; "Estamos las Familias de niños y niñas víctimas aquí y por miedo, no nos van a detener", concluyó el entrevistado.