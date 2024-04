¡Inicia la cuenta regresiva! Este jueves 25 de abril arrancan las campañas locales

A partir del próximo jueves 25 de abril y hasta el 29 de mayo del presente año, un total de 7 mil 708 candidatos de las nueve diferentes fuerzas políticas con las que cuenta el Estado iniciarán sus respectivas campañas electorales con las que, por un periodo de treinta y cinco días, presentarán sus propuestas y buscarán ganar la simpatía de la gente para que les otorguen sus votos de confianza el próximo 2 de junio.

De esa manera, en la actual contienda electoral se elegirán un total de 881 cargos de elección popular: 67 presidencias municipales, 67 sindicaturas, 714 regidurías y 33 diputaciones.

Cabe recordar que en lo local se conformaron dos alianzas, una denominada Juntos por el Bien de Chihuahua, la cual está conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD); y la que lleva por nombre Sigamos Haciendo Historia en Chihuahua que está conformada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido del Trabajo (PT).

En cuanto a Movimiento ciudadano (MC), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), así como los recién creados partidos locales Pueblo y México Republicano irán por separado por elección propia, en el caso del primero, y dado que deben retomar o afianzar sus registros, en el caso de los otros tres.

Foto: Omar Martínez Noyola | cuartoscuro.com

De las candidaturas registradas y validadas por el Instituto Estatal Electoral (IEE), se tiene que 4 mil 301 corresponden a mujeres, ya sea que van como propietarios a los cargos o como suplentes. Por otra parte, fueron aprobados los registros de 51 personas pertenecientes a la diversidad sexual, 41 que cuentan con alguna discapacidad y 217 integrantes de los pueblos originarios o comunidades indígenas.

Es preciso recordar que una buena parte de los contendientes son actores que actualmente ya ocupan cargos públicos, por lo que buscan la reelección. Debido a eso, se ha observado que algunos ya solicitaron licencia a sus cargos para poder enfocarse en sus campañas electorales; empero, se debe aclarar que la ley o obliga a que tomen esa medida.

En caso de que se opte por no solicitar licencia a sus cargos, los funcionarios no deben sobreponer sus actos proselitistas por encima de sus deberes, por lo que no podrán hacer campaña durante sus horarios laborales, pues de esa manera sí pueden hacerse acreedores a multa por parte de los organismos electorales.

Con el inicio de las campañas locales, se observará una mayor propaganda a través de diferentes medios de los diversos aspirantes, los cuales se sumarán a las que ya se encuentran vigentes que son las federales, las cuales ya llevan la mitad del camino recorrido en esta contienda.

Para todos los cargos, tanto locales como federales, la fecha límite para hacer propaganda política será el 29 de mayo, pues desde ese día y hasta el 1 de junio se tendrá la veda electoral a fin de que la ciudadanía pueda reflexionar sobre las propuestas presentadas y emitir su sufragio el 2 de junio.