Inician nuevo proceso a ex secretaria de la Función Mónica Vargas: Juez lo desecha

El pasado 19 de enero de 2023, la Secretaría de la Función Pública del Estado, inició un nuevo procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de la ex titular Mónica Vargas Ruíz, por lo cual la citaron a audiencia el próximo 13 de febrero en la ciudad de Chihuahua, pero un Juez de Distrito desechó este nuevo asunto.

Se trata del expediente OIC/SFP/RESP-002/2023, donde buscan fincar responsabilidades administrativas a Mónica Vargas por no haber firmado a tiempo unos documentos que en realidad tuvieron que haber firmado personal que se encontraba a su cargo, según explicó el encargado del despacho Trusan & Roma, Abogados, Rodolfo Martínez.

“Son hechos que no son imputables, sino a sus sub alternos, nosotros tenemos una sentencia gananda y una suspensión que nos dieron en el procedimiento, hace unos momentos fue publicada la suspensión, para que no se presente ni siquiera al citatorio, es relevante, porque normalmente no se otorgan suspensiones para que los involucrados no acudan, pero en este caso si” compartió el abogado.

La intención del procedimiento administrativo que le sigue de nueva cuenta la Secretaría de la Función Pública, -explicó el abogado- era para que el próximo 13 de febrero, se presentara a una audiencia para que se desahoguen los puntos que se tenían en contra de la misma, sin embargo, un juez federal concedió que no asistiera por no tener elementos.

En la suspensión, el juez de distrito le concedió a Mónica Vargas, que no se sigua el perjuicio al interés social ni orden público, dado que la quejosa actualmente no se desempeña como Secretaria de la Función Pública, aunado a que se le atribuyen faltas no graves, fue que se considera procedente modificar la suspensión definitiva para que no se apliquen a la quejosa los efectos de las normas que señala como inconstitucionales, incluyendo lo relativo al nuevo procedimiento.

“Para lo cual se deberá suspender la citación realizada a la solicitante del amparo para la celebración de la audiencia inicial dentro de ese procedimiento, la cual fue formulada con fundamento en dichas normas”, además la resolución continua explicando que “se desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa, hasta en tanto no sea reformado, el artículo 4°, párrafo tercero de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua”.

El abogado Rodolfo Martínez dijo que en los procedimientos administrativos, prácticamente el estado de Chihuahua no le va a poder iniciar uno a la ex Secretaria Mónica Vargas, porque en la sentencia explica que el estado debe reformar el Artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua por ser inconstitucional.

“El sábado pasado en el Periódico Oficial del Estado se dio la reforma al Artículo 4, logramos que a través del amparo, que todo el poder del estado tuviera que modificar la ley; resulta que con la modificación de la Ley Orgánica, estamos frente a la creación de un órgano interno de control, y el artículo 14 de la constitución dice que no puedes seguir un procedimiento si no es con los tribunales previamente establecidos a los hechos; si no estamos en una ley retroactiva y al ser de nueva creación, no pueden seguir procedimientos a hechos anteriores a su creación”, explicó el abogado.

Este sería el segundo proceso administrativo que le buscan fincar responsabilidades a la ex Secretaria de la Función Pública en el estado, pero ninguno de ellos surtió efectos, a dos años de que dejó el cargo como tal y se dedicó de lleno a trabajar en otros asuntos en la Ciudad de México.