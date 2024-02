Inseguridad ha sido utilizada como golpeteo político: Diputado Cuauhtémoc Estrada

Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador de la bancada morenista dentro del Congreso local, dijo coincidir “en parte” con lo externado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, respecto a que el bloqueo de los transportistas en la carretera a Ciudad Juárez, es un tema “politiquero”.

Explicó que no niegan que haya un problema de seguridad, pero subrayó que tampoco se puede decir que no se ha querido utilizar para un golpeteo “porque eso se ve y eso no quiere decir que no asumamos la responsabilidad que le corresponde al Gobierno Federal para corregir el problema de inseguridad”.

Por lo anterior, aseguró que el Gobierno del Estado sí ha querido hacer golpeteo político con el tema de la inseguridad en las carreteras, el cual dijo se le complicó a la mandataria estatal, María Eugenia Campos, con el cierre de las casetas.

Empero, aclaró que “el hecho de que determinados fenómenos derivados de la inseguridad se pueden prestar al golpeteo político, eso no quiere decir que neguemos que hay un problema de inseguridad”, motivo por el cual dijo que la solicitud que hacen los transportistas es justificada.

De esa forma, asumió la responsabilidad que tiene la Federación de garantizar la seguridad en el país; empero, recordó que igualmente, es un deber que tiene también el Estado, por lo que llamó al diálogo y a sumar esfuerzos por el bien de la ciudadanía.

“Es una exigencia justa, en lo único que no estoy de acuerdo es que se trate de eludir la responsabilidad de cada quien”, enfatizó, al recordar que en Morena no les tiembla el decir que hay un pendiente por parte de la Federación respecto a ese rubro.

Sin embargo, acusó que en el PAN sí tiemblan cuando se le exige a Campos Galván que atienda ese mismo tema que está afectando a la ciudadanía, por lo que los invitó a que dejen de politizar el tema y hagan funcionar la Plataforma Centinela.

