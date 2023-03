Instalan primer Mesa Estatal de Seguridad Escolar; analizan tema de bullying

Esta tarde tuvo lugar la implementación de la Mesa Estatal de Seguridad Escolar y Prevención De la Violencia, promovida por la Secretaría de Educación y Deporte, en colaboración con hasta 21 instancias, desde asociaciones civiles, padres de familia, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía Zona Centro, entre muchas otras; los representante destacaron que se escuchó a todos para contribuir en formar nuevas mediadas.

En ese sentido, volverá a presentarse una mesa de este tipo el próximo 21 de abril, destacó la misma secretaria de educación, Sandra Gutiérrez Fierro que de momento no se trató el aspecto de las revisiones a mochilas en planteles escolares, tal como lo había adelantado el fiscal zona centro, Francisco Martínez Valle recientemente.

“Lo más preocupante sería no reconocer y no hacer nada, hoy empezamos con el tema del acoso escolar pero no será lo único que veremos…son mesas permanentes y periódicas…reconocemos que va en aumento (las agresiones), y las redes sociales contribuyen a su difusión lo que nos da un panorama de como están las cosas”, puntualizó la secretaria de educación.

La funcionaria explicó que la medida del reglamento escolar es obsoleta y con esto apuntó hacia los acuerdos de convivencia escolar que de igual manera necesita revisiones, siempre y cuando estas se realicen de manera trasversal y en conjunto con todos los actores necesarios.

El 21 de abril, se establecerán mayores medidas y también se analizarán las medidas que funcionan para potenciarlas, así como aquellas que no tienen el mejor desempeño para desecharlas, así lo dijo Gutiérrez Fierro.

Por su parte, el fiscal zona centro, Francisco Martínez Valle dio a conocer que habrán, posterior a un concienzudo análisis, algunos tipos de sanciones. Sin embargo aún no existen casos concretos.

Durante rueda de prensa posterior a la instalación de la mesa de seguridad, se dio a conocer que de momento no hay medidas concretas para la lucha contra abusos, acoso o agresiones, sino que lo que buscaron entre los participantes fue el reconocimiento de aquello que cada uno puede aportar, en medidas de prevención.

Sofia Alejandra Martínez, subprocuradora especializada en niñas, niños y adolescentes, señaló que ellos investigan el entorno de víctimas y victimarios, toda vez que incluso el agresor podría estar siendo vulnerado además de restituir los derechos de la víctima.

“Nos llevamos tareas muy importantes que revisar”, finalizó la secretaria de Educación y Deporte.