Investiga FGE entorno de Villarreal, incluso al “Pony” Lara

El fiscal general del estado, Roberto Fierro Duarte, dio a conocer que entre las líneas de investigación que mantienen vigentes en el caso del homicidio del ex funcionario de la JMAS René Villarreal Pérez se encuentran todas las personas que tuvieron un tipo de relación con él y que incluso entre la lista se encuentra Roberto “Pony” Lara, quien fungía como titular de dicho organismo.

René Villarreal fue encontrado sin vida en la carretera que conduce de Chihuahua a Delicias, severamente golpeado, degollado y con impactos de arma de fuego; estuvo en el sitio al menos 20 días hasta que fue localizado por agentes de seguridad.

Al respecto, el fiscal general dijo que se van a trabajar varias líneas de investigación en torno al homicidio del funcionario, y que no han descartado a nadie, por lo que van a buscar a todos los involucrados en su entorno para poderse allegar de más información y detalles sobre el móvil de los hechos.

“Vamos a ver con todos los que de alguna manera intervinieron, algún conocido, negociaciones, serán investigados, y llamados a declarar, para ir conociendo cómo sucedieron los hechos, ya se tuvo acercamiento, hemos iniciado entrevistas con la Agencia Estatal de Investigación, y revisado el lugar donde fue el homicidio y otras cosas más”, explicó.

Roberto Fierro comentó que la investigación se encuentra en una etapa muy temprana, por lo cual dijo que no podría hablar más de los hechos, pero que “todo mundo” sería investigado y llamado a declarar, refiriéndose al entorno del ex trabajador de la Junta Municipal.

Una de las hipótesis que mantiene activa la corporación es por una represalia por el presunto desvío de varios millones de pesos del fondo de ahorros de Congreso del Estado, así como otros posibles desvíos que se cometieron en la JMAS, lo cual ya fue denunciado por la Auditoría Superior del Estado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

“Estamos revisando, hay posibles víctimas que fueron defraudadas por René Villarreal, pero la persona ya está fallecida, fue privada de la vida, no puedo decirle a las víctimas que se acerquen a denunciar, si tienen algo que colaborar o algo que aportar, es importante que nos aporten los datos”, señaló.

El fiscal general explicó también que en las investigaciones también se buscará a los trabajadores de la Junta Municipal de Agua, Congreso del Estado, incluso estarían por llamar a declarar a Roberto Lara, quien fungía como el titular de la Junta de Agua, que es donde laboraba el ahora occiso.

Sobre el destino final del cuerpo de la víctima de homicidio, el fiscal general del estado dijo que no contaba con información sobre si los familiares habían o no calcinado los restos de René Villarreal, pero confirmó que los restos no deberían haberse cremado, ya que se mantiene un proceso de investigación.

“Ya se habían entregado a los familiares, vamos a revisar qué destino final le dieron, debe existir un protocolo y debe estar claro que no debe pasar eso, pero en este caso vamos a trabajar varias líneas de investigación”, comentó el fiscal al explicar que no cuenta con información sobre el destino del cuerpo Villarreal.

El fiscal general del estado señaló: “Estamos muy temprano y no podemos hablar más de los hechos, todo el mundo será investigado”.

Llevarán a declarar a Francisco Gómez, todos los que están en el entorno, no hay uno que no vaya, incluido Pony Lara.