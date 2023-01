Investigaciones deben continuar: Diputado Estrada tras abatimiento de líder criminal

Luego del abatimiento del líder criminal, que evadió la justicia en la fuga masiva del pasado 1 de enero del Centro de Reinserción Social número 3 en Ciudad Juárez, el coordinador de Morena Cuauhtémoc Estrada Sotelo, consideró que la autoridad aún tiene muchos pendientes al respecto, y que el fallecimiento de este personaje no es para borrar los lamentables hechos.

El legislador reconoció la tarea de las autoridades estatales que en conjunto con fuerzas federales, detuvieron a algunos de los reos que se fugaron, y que con legitimidad abatieron al cabecilla, sin embargo dijo, es solo una parte de las tareas pendientes.

“La autoridad aún tiene muchos pendientes en el tema, la detención de más personas que se evadieron, tienen el pendiente de las indemnizaciones a las familias de los custodios asesinados, así como el control eficiente en los centros penitenciarios, porque recordemos que esto sucedió en agosto del año pasado y no se hizo, esperemos que se haga con transparencia y de manera pública”, indicó el diputado.

Indicó que se tiene que garantizar en Juárez y el estado, la tranquilidad donde los ciudadanos puedan vivir en paz y tranquilidad, así como las investigaciones necesarias a todos los funcionarios involucrados en el sistema penitenciario, ante las omisiones y complicidades queda sido expuestas.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Los actos del 11 de agosto del 2022 y el 1 de enero de este año, no deben quedar impunes, hubo omisiones y complicidades y no debe borrarse, porque ya fue eliminado el cabecilla, las investigaciones deben continuar y la sanciones ejemplares para que esto no vuelva a ocurrir”.

Lo anterior luego del enfrentamiento entre las corporaciones de todos los niveles de gobierno que derivó en el abatimiento de Ernesto Alberto P. C., alias "El Neto", quien tras ser ubicado, lo persiguieron, quedó lesionado pero en el trayecto a la Fiscalía Zona Norte perdió la vida.