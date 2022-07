Investigadores chihuahuenses dentro del top nacional de Líderes del sector Agua

El tema del agua no es un tema prioritario para el gobierno, razón por la cual la crisis hídrica que actualmente se vive se verá agudizada en los próximos años, vaticinó el doctor Kamel Athie Flores, quien destacó que la cantidad de agua que la naturaleza provee es la misma desde la aparición del hombre, sin embargo la demanda se incrementa y no existe política pública que ataje ese impacto, al grado que para el 2025 la disponibilidad de agua por habitante año será de 2 mil 850 m3, cuando en los años cincuenta era de 18 mil m3.

El doctor en Administración Pública, Kamel Athie Flores fue incluido en la lista de “Los 50 líderes del sector Agua en México”, junto con la doctora en Hidrología Carmen Julia Navarro Gómez, coordinadora de Sectorización de la JMAS Chihuahua e investigadora de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ambos integrantes de la Asociación Mexicana de Hidráulica.

Por segunda ocasión Kamel Athie y Carmen Julia Navarro están incluidos en la lista de líderes, que se conforma de mujeres y hombres que en su trabajo diario inciden para hacer visible el agua desde distintos enfoques y disciplinas, para estudiarla, disponerla, tratarla, usarla, reusarla y, sobre todo, conservarla.

“Estoy muy contento y satisfecho por el reconocimiento, he trabajado mucho en los temas del agua en diferentes grupos nacionales y de expertos, estoy dando lo mejor para que se atiendan las soluciones del agua”, dijo Kamel Athie

El especialista ha estado trabajando en diversos proyectos para varias entidades como Guadalajara, Monterrey y Chihuahua, donde se realizan desarrollo nuevos, pero no hay nuevas fuentes de agua, en Chihuahua de los 61 acuíferos, 19 se encuentran con un grado de sobrexplotación en Chihuahua, Cuauhtémoc, Jiménez y Parral, zonas donde el problema del agua se agravará.

La Asociación Mexicana de Hidráulica Sección Regional Chihuahua informó que la magnitud de volúmenes de extracción de agua subterránea junto con el cambio climático impacta directamente en la sustentabilidad de los asentamientos urbanos que crecen de manera irrefrenable. Ante ello se pronunciaron por promover y transmitir el conocimiento consciente del balance hidrológico.

Por su parte, la Universidad Autónoma de Chihuahua reconoció la trayectoria de Carmen Julia Navarro Gómez, maestra de la Facultad de Ingeniería,

“Para mí es un honor y un privilegio, es una distinción y espero sea un ejemplo para estudiantes y profesores, para que se sepa que somos visibles, que alguien ve nuestro trabajo, que nuestras acciones repercuten y tienen impacto en la sociedad” mencionó la doctora.

La doctora Carmen Julia fue nominada con base en su trabajo en la formación de recursos humanos como lo hace desde su cátedra en la UACH, sobre lo que destaca, busca siempre enseñar a localizar alternativas para solucionar los problemas actuales en el tema del agua, lograr que los estudiantes se conviertan en profesionales del sector que lleguen a solucionar en el ámbito laboral y que no se queden solamente con lo aprendido sin aplicarlo.

El AGUA DEBE SER PRIORIDAD

El crecimiento poblacional, el calentamiento global, el derroche de agua en todos los usos, la contaminación y la baja prioridad del tema del agua para el gobierno son los principales problemas que enfrenta México para el uso y conservación del agua.

El doctor Kamel Athie, en entrevista para El Heraldo de Chihuahua mencionó que desde hace 40 años no se realiza una inversión importante en el sector hidráulico en estados como México, Guadalajara, Nuevo León y por supuesto Chihuahua, en nuestro estado hace falta una nueva fuente de abastecimiento.

Explicó que en México como en otros países ha disminuido la disponibilidad del agua por habitante año, al grado que en 1950 tocaban 18,500 m3 de agua por persona al año, en este 2022 son 3,200m3 y se prevé que para el 2025 sean 2,850 m3, es decir seguirá en descenso.

Dijo que la cantidad de agua que la naturaleza proporciona en el ciclo hidrológico es la misma desde los orígenes del hombre, “es la misma oferta, pero no la demanda”.

Los factores como el crecimiento poblacional inciden en que esa demanda se incremente, pues en los últimos 20 años se ha duplicado la población y por ende se requiere de más agua para abastecer a los hogares y la producción de alimentos.

De la misma manera el calentamiento global o cambio climático está afectando a loa grandes glaciares de ambos polos se vayan desvaneciendo, se incremente el mar y con ello se perturbe el ciclo hidrológico, lo que significa que en lugar de que llueva de manera pareja, se registran fuertes torrenciales en lugares puntuales y de corta duración y gran intensidad.

Recordó que los ríos Colorado y el Grande (Bravo) que se comparte con Estados Unidos presentan una gran crisis, lo que se agudiza con la sequía que padecemos.

Don Kamel Athie destacó que un factor más es el derroche del agua, sobre todo en la agricultura que es la actividad que más agua requiere y que sin duda la tecnificación se hace urgente.

Un factor más es la contaminación del agua, sobre todo porque en México poco se hace para reusar el agua. De acuerdo a los datos que proporcionó en el país existen alrededor de 8 mil plantas tratadoras, de las cuales 2 mil 500 son las más importantes, pero de estas solo el 33 por ciento funcionan de manera adecuada. El otro 67 por ciento no funciona, perdiendo la oportunidad de su uso.

El especialista menciono que lo mas grave es que los gobiernos no le han dado prioridad al agua, no hay inversiones “El Estado Mexicano constituido por los tres poderes no ha atendido el problema”.

En Chihuahua urge contar con una nueva fuente, desde hace 20 años se tiene el proyecto del acueducto de El Granero, así mismo desde el 2011 que él estaba como titular de la Junta Central de Agua y Saneamiento se realizo el estudio para extraer el agua de la Mina San Antonio en Aquiles Serdán, en este proyecto es agua subterránea que tiene un costo alto su descontaminación y el volumen de extracción es muy incierto.