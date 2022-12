Invita Marco Bonilla a donar juguetes a la colecta anual del Cuerpo de Bomberos

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, invitó a las familias chihuahuenses a donar juguetes, que se entregarán a niñas y niños el próximo 6 de enero, cuando se celebra el Día de Reyes, como parte de la tradición que han forjado los bomberos a través de décadas de esparcir la felicidad en las colonias más vulnerables de Chihuahua Capital.

“Siempre podremos contar con la ayuda de los bomberos y ahora ellos cuentan con nuestra ayuda para hacer felices a las y los niños de la Capital”, expresó el alcalde Bonilla.

Marco Bonilla invitó a que los juguetes aportados no sean bélicos, es decir, que no se donen de los que son armas de juguete, y también que en su funcionamiento no sea necesario el uso de baterías. Pueden ser juguetes usados, que hayan sido disfrutados por los niños y niñas de los hogares, pero que se encuentren en buen estado, para que otros pequeños también puedan disfrutarlos.

Foto: Municipio

Para la recaudación de juguetes, se han habilitado las ocho estaciones de Bomberos que hay en la ciudad de Chihuahua, como las que se localizan en el norte de Chihuahua, que son la que está en dúo con la Comandancia Norte, en la avenida Homero número 500, colonia Revolución; la Estación Los Arroyos, entre calles Valle San Pedro y San Miguel, fraccionamiento Los Arroyos; y la Estación de Bomberos Número 2, entre las avenidas De las Américas y George Washington.

En el sur, la que está en dúo con la Comandancia Sur, en avenida Pacheco número 8800, colonia 2 de Octubre; - la Estación Ocho de Bomberos, entre Parque España y avenida Quinta Real en Jardines de Oriente.

Chihuahua Entrega DIF Municipal mil 376 cenas navideñas en colonias vulnerables y asentamientos tarahumaras

En la zona Centro, la Estación Central, en la calle Cuarta y Urquidi, colonia Santa Rosa. Y al poniente, la Estación Zarco, entre avenida Zarco y calle 28 y la Estación El Reliz, en la Prolongación Teófilo Borunda, anexo a Desarrollos Brasa.

Foto: Municipio

El alcalde Marco Bonilla Mendoza, expresó que la campaña de recolección sigue abierta hasta el 5 de enero y las personas que deseen compartir de generosidad, y hacer felices a las niñas y niños de colonias que se encuentran dentro de polígonos de vulnerabilidad.

La tradición de recolección y entrega de juguetes en la ciudad de Chihuahua por parte de los Bomberos, inició hace más de 30 años, en la Estación Central, en la calle Cuarta y Urquidi de la colonia Santa Rosa, donde el espíritu de servicio de los elementos del Cuerpo de Emergencias, conocieron casos de niños que no recibieron juguetes una navidad.

Pusieron su esfuerzo y conocimientos en reparar juguetes usados, como bicicletas, avalanchas, entre otros: y posteriormente, los donaban con el valor agregado de que habían sido trabajados con las mismas manos que sofocaban los incendios y salvaban vidas en la ciudad de Chihuahua.

Foto: Municipio

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Los niños beneficiados eran felices, y veían en la figura de los Bomberos no solo a los héroes que se arriesgaban para apagar incendios y salvar vidas, sino también a los benefactores que el Día de Reyes llegaban con juguetes para disfrutar como otras familias que estrenaban obsequios.

Con el tiempo, este acto de bondad y generosidad creció, y las familias de la Santa Rosa, y otras aledañas, acudían a obsequiar juguetes, a veces usados, y otras comprados para que los niños que los recibieran, también estrenaran el 6 de enero, y que los valientes bomberos, pudieran ayudar a más y más niños y niñas.

Actualmente, la campaña de colecta anual de juguetes de los Bomberos es una tradición que se ha extendido en toda la ciudad, y el H. Cuerpo de Bomberos destina elementos en distintos puntos de la ciudad que ya han identificado previamente, para acudir con los coche bombera, sonando sus sirenas, y esparcir sonrisas y diversión contenidos en los juguetes que les son entregados a los niños y niñas de las zonas más vulnerables.