Invita Maru Campos a mujeres a denunciar actos de violencia ante la FEM

La gobernadora Maru Campos invitó a las y los chihuahuenses, a denunciar cualquier tipo de violencia ante la Fiscalía Especializada en Atención a las Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y Familia (FEM). La mandataria estatal exhortó a la población en general a contribuir en la impartición de justicia contra estos delitos.

“En cada acción del Gobierno de Chihuahua está el corazón de una mujer”, dijo al añadir que la FEM, cuenta con un equipo de mujeres y hombres altamente capacitados, y comprometidos para proteger a quienes hayan sido agredidas, toda vez que la Fiscalía de la Mujer, es una institución creada para perseguir de manera especializada los delitos cometidos en contra de las familias y mujeres, los que atentan contra la obligación alimentaria, de carácter sexual, feminicidios y desapariciones.

La titular del Ejecutivo resaltó la importancia de que todas las chihuahuenses, conozcan que tienen a su alcance esta institución que les acompañará durante todo el proceso, pues en lo que va de la presente administración, la FEM ha atendido a más de 59 mil mujeres y niñas que denunciaron delitos que atentaron contra su integridad. Del total de personas atendidas, 32 mil 447 corresponden a Ciudad Juárez y 14 mil 798 a la capital, mientras que en el resto de los municipios donde opera la dependencia, se ha brindado atención a más de 11 mil 803 mujeres y niñas.

Entre los delitos que esta representación social atiende se encuentran la violencia familiar, sexuales, feminicidios, trata de personas, incumplimiento de la obligación alimentaria y la desaparición de mujeres y niñas mediante el mecanismo Protocolo Alba.

Como parte de las acciones de persecución de los delitos, de septiembre 2021 a la fecha se han iniciado 16 mil 029 carpetas de investigación en la entidad, de las cuales, se presentaron 8 mil 999 en Ciudad Juárez y 7 mil 030 en la ciudad de Chihuahua. Para presentar una denuncia, se debe llamar a Emergencias 9-1-1 si la situación es reciente y corre riesgo la integridad física, emocional o patrimonial; posteriormente se debe acudir a la FEM más cercana, a donde puede acudir la víctima directa o un familiar, según la situación.

Ahí la o el denunciante debe presentar una identificación oficial o acta de nacimiento para identificarse y en caso de existir delito sexual, evitar bañarse para permitir la toma de pruebas. Una vez presentada la denuncia, la FEM activa el siguiente protocolo: Un agente del ministerio público especializado toma la denuncia o declaración, luego solicita por oficio las diligencias y la aplicación de órdenes de protección y/o rondines policiacos.

El siguiente paso es canalizar a la víctima a diversas áreas especializadas, como Medicina Legal, Psicología y Trabajo Social, y una vez integrada la Carpeta de Investigación, se le canaliza a la Unidad Especializada según el delito a perseguir. La FEM ofrece servicio las 24 horas del día, los 365 días del año, por lo que, ante una situación de riesgo de la integridad física, emocional o patrimonial.

En Ciudad Juárez, las mujeres pueden acudir ante el agente del ministerio público en boulevard Zaragoza #672, colonia Salvarcar. En la ciudad de Chihuahua, las oficinas de la FEM se ubican en la calle 51 y Rosales, colonia Popular.

En Delicias las oficinas se ubican en avenida 6ta. Oriente y 1ra. Oriente s/n, en el edificio Lerdo de Tejada; en Saucillo, se localizan en las instalaciones del DIF Municipal, en calle 5ta. s/n, colonia Altavista. En Meoqui se encuentran en carretera Panamericana s/n, Zona Industrial, a un costado de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Para Camargo, son atendidas en el Instituto Camarguense de las Mujeres, en calle Colón No. 667, colonia Centro. En Parral deben acudir a calle Pablo Ochoa Méndez No. 4, colonia Centro; en Guachochi en calle Luis Echeverría No. 213, colonia Centro y en Ciudad Cuauhtémoc, en calle Séptima y Guatemala, del fraccionamiento San Antonio Agrícola.