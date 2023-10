Invita Partido del Trabajo a conformar Comités Municipales en defensa de la 4T

Integrantes del Comité de Defensa Popular del Partido el Trabajo (PT), encabezados por Lilia Aguilar, dieron a conocer la convocatoria por medio de la cual están invitando a la población a sumarse a los Comités Municipales para defender la Cuarta Transformación.

De esa manera, llamó a aquellas personas que pretenden sumarse al proyecto de nación que encabeza la coordinadora de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, a que lo hagan por medio del Partido del Trabajo, en la convocatoria que mantendrán abierta durante un mes.

“Estamos abriendo el partido, estamos diciéndole a los liderazgos que están allá afuera que el Partido del Trabajo es una forma de acceder a la Cuarta Transformación”, comentó al recordar que este partido es el motor del movimiento que inició en su momento el actual presidente de la República, Andrés Manuel López.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Pese a que adelantó que buscará la reelección como diputada federal, Lilia Aguilar precisó que le parece lamentable que se insista que el PT lo conforma una familia, pues aseguró que el que ellos busquen igualmente ocupar cargos “no debe representar un pecado”.

Por el contrario, hizo hincapié en que están abiertos a recibir a nuevos liderazgos que tengan el firme deseo de representar a la ciudadanía manteniendo los principios del partido y de la Cuarta Transformación, por lo que detalló que toda aquella persona que esté interesada en sumarse, debe comprometerse a la carta compromiso de unidad y lealtad.

Entre los principios a los que se deben adherir las personas que deseen sumarse, están el compromiso a respetar la Constitución Mexicana, la del Estado y las leyes que de ellas emanen, así como los estatutos, principios y documentos básicos del Partido del Trabajo. Igualmente, a defender los principios de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

En ese tenor, en el compromiso se establece de la misma manera a apegar la conducta a los lineamientos y disposiciones del partido, procurando la unidad partidista, legalidad, paridad de género y equidad política, así como a no actuar contrario a los valores del PT.

Quienes deseen sumarse, deberán comprometerse a fortalecer la presencia del Partido el Trabajo en las regiones y municipios del Estado, asumiendo de manera particular como prioritario el trabajo de afiliación para construir un sentido de pertenencia e identidad partidista.