Invita regidora Lupita Borruel a la Semana de Salud 2024

La regidora presidenta de la Comisión de Salud, en el Ayuntamiento de Chihuahua, Guadalupe Borruel, invitó a la población a aprovechar los servicios que se brindarán durante la Semana de la Salud 2024, que se desarrollará del lunes 12 al viernes 16 de febrero.

Durante la Semana, se realizarán diversas actividades en favor de hacer conciencia para cuidar la salud de los chihuahuenses, como la del lunes 12 de febrero, cuando se presentará la Plática de Prevención del Suicidio, por el Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud, en el Séptimo Piso del Edificio Eloy S. Vallina a las 9:30 de la mañana.

Una de las actividades más importantes de la Semana de Salud es la Campaña de Donación Altruista de Sangre, el martes 13 de febrero de 8:00 de la mañana a 1:15 de la tarde, en el Museo Sebastián, ubicado en la avenida Juárez y calle Sexta número 601, en el Centro de la Ciudad, frente a la Plaza Merino, a la cual están invitados todas y todos los ciudadanos que decidan participar.

La regidora Lupita Borruel detalló que esta campaña de la Comisión de Salud está coordinada con el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS) y representa una actividad relevante debido a que en Chihuahua se cuenta con un Banco de Sangre donde se reciben las donaciones sanguíneas en beneficio de personas afectadas en su salud.

“Por instrucción del alcalde Marco Bonilla, seguimos llevando a cabo estas actividades a favor de la ciudadanía en el tema de salud por lo que estamos seguros de que este año tendremos buena respuesta como ha habido en años pasados”, dijo la regidora del PAN, Lupita Borruel.

Destacó que la donación altruista de sangre es un regalo de vida porque aumenta la esperanza de vida para personas accidentadas y con enfermedades graves. Con 450 mililitros de sangre, se pueden salvar hasta tres vidas y al donante le sirve para saber el estado de su salud, mencionó la regidora.

Los requisitos para ser donador son los siguientes: sentirse bien de salud, tener de 18 a 65 años de edad, pesar más de 50 kilos, puede desayunar sin grasas y donar inmediatamente; si desayunas alimentos con grasas, donar cuatro horas después de la ingesta; no mostrar signos de intoxicación por alcohol y/o drogas; en los 12 últimos meses no haberse realizado tatuajes, acupuntura o microblading; en los últimos seis meses no haber tenido cirugía, parto o cesárea; no estar en periodo de embarazo o lactancia; no haber padecido hepatitis después de los 10 años de edad y presentar identificación oficial vigente.

La agenda para los siguientes días continúa el miércoles 14 de febrero, a las 9:30 horas, en el séptimo piso del edificio Eloy S. Vallina, cuando se disertará la plática El Poder de la Autoestima Conquistando Relaciones sin Límites, impartida por Wendy Staufert. Y el jueves 15 de febrero a las 10:00, también en el séptimo piso del Edificio Eloy S. Vallina, se celebrará el Taller Técnicas de Manejo de Estrés por el médico Eric Hinostroza.

Finalmente, para cerrar la Semana de Salud, se llevará a cabo el Zumbatón, el viernes 16 de febrero a las 9:30 horas, en el Gimnasio de Deporte Adaptado.