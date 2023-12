Javier Corral ya no tiene jueces a modo, nadie lo quiere en Chihuahua: Raymundo Romero

El ex secretario general de Gobierno, Raymundo Romero expresó que el exgobernador Javier Corral Jurado, ya no tiene jueces ni magistrados a modo, por lo que ahora se escuda en el Gobierno Federal, en Claudia Sheinbaum y en Morena, para ocultar su cobardía.

Lo anterior, tras haberlo encarado el pasado miércoles en un conocido restaurante de la ciudad, en donde Raymundo Romero y el exdiputado Fernando Reyes, se encontraron al exmandatario y le reclamaron por los procesos jurídicos que les inició a ambos durante su administración.

En este sentido, Raymundo Romero, recordó que Javier Corral lo mandó detener la noche del 24 de diciembre del 2019 cuando se encontraba en compañía de su familia, para posteriormente ser llevado al Cereso en donde a pesar de su padecimiento de cáncer, fue desnudado y mojado con una manguera, estando a menos 3 grados centígrados.

El ex secretario priista, condenó las acciones de Javier Corral, quien “secuestró” al Poder Judicial del Estado para crear carpetas de investigación y poder realizar venganzas políticas en contra de los ex funcionarios estatales, a lo que posteriormente se le conoció como “los expedientes X”.

Chihuahua Encara Raymundo Romero a Javier Corral en restaurante de Chihuahua

Tras el altercado en el restaurante Garufa, en el periférico de la Juventud, Raymundo Romero aseguró a El Heraldo de Chihuahua que el ciclo ha sido cerrado y no desea conocer más del asunto, y añadió que, aunque para él, el asunto está cerrado, tenía que presentarse el momento para poderlo encarar y decirle sus verdades en la cara.

Recordó también que a pesar de todas las acusaciones y el proceso que le inició Javier Corral, nunca obtuvo una sentencia y la vinculación a proceso fue revocada por el magistrado de la Quinta Sala Penal del TSJ, Rafael Quintana Ruiz.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Asimismo, detalló que él asumió la titularidad de la Secretaría General de Gobierno en el año 2016, mientras que las acusaciones en su contra, datan del 2015, por lo que no sólo es extemporáneo, sino que se denunció la presunta venta de un terreno, lo que jamás ocurrió, incluso ese terreno aún forma parte del Gobierno del Estado.

“Corral es un cobarde, se cree abogado, pero desconoce las leyes; me gustaría que fuera al Ministerio Público a que me denuncie, pero no lo hace porque ya no tiene los jueces ni los magistrados a modo, nadie lo quiere en Chihuahua porque le hizo mucho daño a muchas familias; ahora lo defiende Sheinbaum y se escuda en Morena, debería de hablar de lo que pasó con la periodista Miroslaba, Javier Corral siempre ha estado relacionado con el narcotráfico”, subrayó.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Reiteró que ha dado por cerrado el ciclo, pero dijo que los chihuahuenses no olvidan y no son dejados, por lo que vaticinó que seguramente esa no será la última vez que otros afectados por las calumnias de Javier Corral, puedan increparlo y encararlo en lugares públicos, pues son muchos los afectados por el ex gobernador, a quien calificó como espurio, pues siempre mintió sobre su nacionalidad.