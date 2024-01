La autodeterminación es un derecho que tiene todo pueblo en México: Adrián LeBarón

El activista Adrián LeBarón, destacó que la autodeterminación es “un derecho que tiene todo pueblo en México constitucionalmente”; en ese sentido, refirió que lo que él quiere para su comunidad es que, como congregación, puedan acceder a dicho derecho de auto gobernanza.

“Yo no me quiero equiparar con nadie”, precisó respondiendo a lo establecido en la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral (TEE), de que se les negó la autodeterminación dado que no son equiparables con pueblos indígenas.

Aunado a lo anterior, señaló que “a los gobiernos municipales no les conviene que ciertos pueblos se hagan auto gobernables” dado que se limitaría el recurso y el acceso al mismo por parte de los alcaldes.

Ante la impugnación presentada en pasados días ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dijo que esperan resuelva a su favor; de lo contrario, acudirán a los convenios internacionales de los cuales es participa México en busca de lograr la autodeterminación recordando que esta petición se debe a que no están de acuerdo con la procuración de justicia en el país.

Señaló las diferentes irregularidades de las que asegura incurrió el TEE durante el análisis previo a la emisión de la sentencia, pues dijo que la ocasión anterior en la que la Sala Superior remitió el asunto a la instancia local, le obligó a realizar al menos dos estudios antropológicos.

Pese a ello, el TEE únicamente solicitó y tomó en cuenta la elaboración del estudio realizado por el Instituto Nacional de Historia y Antropología (INAH), dejando de lado el que la comunidad LeBarón solicitó por su parte.

Acusó que los magistrados no solo locales, sino nacionales tienen muy marcada la línea a seguir, además de estar sumamente politizados, lo cual se observó con el estudio antropológico del INAH, ya que reprochó que no entrevistaron ni a sus hijos ni a sus esposas, por lo que exigió la elaboración de otro estudio, pero tomando en cuenta las preguntas de la comunidad.

De la misma manera, pidió que se tome en cuenta el estudio que ellos presentaron, pues acusaron que, al ignorarlo, no se le está dando reconocimiento al trabajo y la experiencia de los profesionales que se encargaron de realizarlo.

Cabe recordar que la Sala Regional Guadalajara confirmó la sentencia emitida por el TEE meses atrás respecto a la petición de autodeterminación de la Comunidad LeBarón, razón por la cual los integrantes de dicha congregación optaron por impugnar nuevamente esa sentencia ante la Sala Superior en busca de obtener una respuesta contraria a las antes emitidas.