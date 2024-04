La demanda de agua se duplicó el año pasado: Alan Falomir

Según las mediciones elaboradas por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), el año 2023 fue el año más caluroso en la historia de la ciudad en los últimos 173 años, lo que obligó a incrementar la demanda del agua casi al doble de su consumo ordinario durante la temporada de verano de cada uno de los años.

Eso lo explicó el director de la Junta de Agua, Alan Falomir, quien detalla que en los veranos "normales" se incrementa el consumo de agua 800 litros por segundo para atender la demanda en la ciudad, pero recalca que en 2023 la demanda se incrementó hasta mil 400 litros adicionales de agua que se tuvieron que ingresar a la red de agua de la capital para atender el excesivo consumo por la oleada de calor que se generó.

Ante esta tendencia de incremento de consumo, por el incremento de las temperaturas, es que se están analizando por lo menos dos fuentes de abastecimiento nuevas, que podrían entregar otros cientos de litros adicionales a la red hídrica de la ciudad y aminorar la extracción de los acuíferos que abastecen a la ciudad.

Aunque no abundó en estas fuentes de abastecimiento, sí compartió que se encuentran trabajando en el tema, junto con la Junta Central de Agua y Saneamiento, que buscan esta alternativa para poder bajar la demanda de las principales fuentes de abastecimiento.

"Este calor intenso histórico no hay un precedente en 173 años que hay de un modelo estadístico que te marca las temperaturas máximas en el año, es el año más caluroso de la historia de Chihuahua, entonces lo de 2023 implicó que también tuvimos la demanda de agua más alta en la historia de la ciudad, nunca había existido una demanda más alta de agua", aseguró el titular de la JMAS.

Aseguró que partir de esa temperatura histórica y por los cambios que se están dando el calentamiento global y demás, consideran que los próximos años, o sea este año y el resto serán muy complejos en cuanto a las temperaturas altas, por lo que considera que tienen que estar recuperando volúmenes que estábamos perdiendo años atrás para el consumo en las actividades diarias, para el consumo humano en la ciudad de Chihuahua.

Foto: Oracio Chávez / El Heraldo de Chihuahua

Entre las acciones, mencionó Alan Falomir, se encuentra terminar con la mayor cantidad de "micro fugas" en el cual consideran que se desperdician más de 500 mil millones de litros de agua al mes, así como en las fugas en la calle, conexiones, detectar e inhibir robo de agua y reducir el índice de domicilios sin medidor, para poder aminorar el índice de agua desperdiciada en la ciudad.

Menciona que normalmente se extraen 3 mil 500 litros por segundo de agua de las diferentes fuentes de abastecimiento de la ciudad, que cubre la demanda ordinaria en la capital, pero en verano la demanda ordinaria o normal, llega a 4 mil 300 litros por segundo, pero el año 2023, el indicador llegó 4 mil 900 litros por segundo para cubrir la alta demanda que se formó a raíz de las máximas temperaturas históricas.

"Nosotros después de la de las temperaturas históricas que tuvimos el año pasado en el verano cuando se estacionó la onda de calor meses de junio y julio, pues obviamente tenemos que hacer acciones contundentes, para poder recuperar volúmenes que ahorita estamos perdiendo, ahorita con el tema de la sectorización y la gestión de presiones que ya estamos sectorizando muchos tanques de la ciudad, que ya estamos administrando las presiones de manera también este tecnológica mediante sistemas de software y de de algunos insumos de manera remota, ya nos permite que podamos tener una mayor administración del agua y por eso alcanzó el agua", aseguró el titular.

Mencionó que a pesar de que el año 2023 fue históricamente el año que tuvo mayor consumo en años, no se generó un problema importante de abasto de agua, sino que tuvieron sólo una serie de fallas por parte del suministro de energía eléctrica que dejó de distribuir la Comisión Federal de Electricidad que terminaba por apagar las bombas para extraer este líquido.

"Estamos atendiendo, ha sido muy exitoso porque ya hemos atendido miles de fugas, que luego aparentan o pudieran aparentar que son menores que son cuando en realidad, por ejemplo, un sapito mal instalado en un baño, pues te consume decenas de litros al día que como no lo estás viendo en humedad o no lo estás viendo en superficie pues no le das la atención, pero se está regresando es como una válvula check, que también no esté funcionando y te está regresando el agua, pues también te la está tirando", aseguró como algunos errores muy comunes que generan el desperdicio de agua.

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento ha implementado una serie de acciones para buscar alternativas que permitan que se pueda eficientar el uso del agua para el consumo humano, a través de herramientas tecnológicas que permiten una mejor distribución y aprovechamiento incluso de agua tratada para terminar de utilizar agua potable para regar áreas verdes de la ciudad.

De igual forma la misma junta ha iniciado una serie de proyectos y estudios para conocer la disponibilidad del agua actualizada de los acuíferos para tener la información exacta sobre los años de consumo que aún tuviera la ciudad y sobre todo cuanto es que están recargando estas fuentes de abastecimiento.