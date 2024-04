La Feadle siguió la versión fabricada de Corral en caso de Miroslava: Guadalupe Lizárraga

Guadalupe Lizárraga, periodista de Los Ángeles Press, estará presentando este viernes en punto de las 12 del día su nuevo material denominado “Reporte Miroslava”, dando a conocer que parte de este libro aborda cómo la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión (Feadle) siguió con las mismas investigaciones hechas por el gobierno de Javier Corral, en las cuales descubrió desde fabricación de culpables, hasta manipulación de evidencia forense.

“Al tener todo el conjunto de diligencias judiciales, desde que estaba este expediente en manos de Javier Corral, hasta que lo arrebató la Feadle; en realidad no cambió versión, simplemente lo que hizo la Feadle fue seguir la versión fabricada de Corral”, dijo en entrevista exclusiva para El Heraldo de Chihuahua.

Explicó que la carpeta estuvo resguardada por cinco años, ya que es el tiempo que le dan de confidencialidad, por lo que, al haber trabajado con las víctimas, en cuanto se liberó la confidencialidad pudo acceder

“Lo que yo hice con este libro fue una investigación de la versión oficial del Gobierno del Estado, entonces lo que hice fue trabajar con lupa esa versión y ahí me di cuenta de que había fabricaciones de culpables, torturas, manipulación de evidencias, evidencia forense, sobre todo”, dijo.

Mediante entrevista telefónica, la periodista comentó que las evidencias que tiene la investigación las provee el mismo Gobierno del Estado, así como la autoridad municipal, debido a que todo quedó en registro; es decir, desde la llamada de emergencia hasta la manera en que recibieron el cadáver, los estudios en el Servicio Médico Forense, las declaraciones ministeriales de los testigos clave. “Cuando ya se ve todo un conjunto, vamos identificando dónde está la fabricación, por dónde está la manipulación de la verdad”, dijo.

Al ser cuestionada si podría haber un acuerdo entre el Estado y la Feadle, en el sentido de que todo lo documentado y entregado por el Ejecutivo fuera manejado tal cual estaba, la periodista comentó que a título personal, ella veía un acuerdo.

“Yo creo que sí hubo un acuerdo, la Feadle en ningún momento investigó la Fiscalía del Estado era correcto, sino que lo dio por sentado, asumió que lo que estaba haciendo la Fiscalía del Estado estaba correcto y siguió la Feadle basado en esa versión”, dijo.

Cuestionó el trabajo de la Feadle, en el sentido de que cometió actos de tortura para poder tener las incriminaciones que posiblemente le hacían falta. “Fabricó testigos de identidad reservada o testigos protegidos, los torturó para que incriminaran a los Salazar por ejemplo, no tenían evidencias… no había hasta ahorita; realmente no hay evidencias y sin embargo incriminaron a personas inocentes como por ejemplo, Hugo Hamed Schultz”, dijo.

Respecto a Hugo Schultz, la periodista comentó que es una persona que ni siquiera tuvo en sus manos la grabación que el exvocero del PAN, Alfredo Piñera, le había entregado, ya que la fiscalía hizo estudios o análisis informáticos exhaustivos con otros incriminados como El Larry y los propios contactos de El Larry, pero que no llevó a cabo con el ex vocero del PAN.

“Él (Piñera) dijo que había llamado por teléfono con Schultz y que esa llamada se había quedado grabada y era la evidencia para regresarle la grabación de Miroslava y basada en este dicho, basado en ese dicho nada más de Piñera, se sentenció a Schultz y la Feadle tuvo que ver en esta situación, porque esto lo hizo la Feadle directamente, dijo.

Destacó que la fiscalía en la investigación no fue ni objetiva ni imparcial en la investigación con “su gente”, en este caso con José Luévano y Alfredo Piñera, quienes al momento del asesinato de Miroslava Breach en marzo del 2017 ocupaban los cargos de la secretaría particular del gobernador y de asesor en el Congreso, respectivamente.