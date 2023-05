"La impartición de justicia está fallando": Salazar por caso de Roxana Ruiz

“Me parece reprobable esta situación y me parece indignante que, en lugar de que ella está viva, que no es una cifra más, que no es parte de la estadística, esté viviendo ella una condena injusta”, fue lo manifestado por la presidente de la Comisión de Igualdad del Congreso del Estado, Ivón Salazar, respecto al caso de Roxana Díaz, ocurrido en el Estado de México.

Ante esta situación, dijo que es evidente la falta de perspectiva de género por parte de quienes imparten la justicia en el país, razón por la que lamentó que haya sido una mujer la que cuestionó la cantidad de fuerza que una mujer debe ejercer para poder salvar su vida.

Agregó que, esto es una muestra de que la impartición de justicia está fallando, y la labor que se debe realizar para otorgar una certeza en la manera en la que se sustentan las carpetas de investigación y las leyes a fin de que se pueda ejercer la justicia en favor de las mujeres.

Insistió en que hay que reformar los ordenamientos para que se tenga una justicia con perspectiva de género y, de esa manera, se resuelvan los casos en favor de las mujeres que han sido agredidas.

Destacó que está a favor de que haya una investigación y aseveró que ninguna mujer se opondrá a ello; empero, resaltó que debe haber sentido común dentro de las mismas indagaciones para que no ocurra lo que en este caso.

“No es lógico que sean las mismas mujeres a las que se les condene cuando lo único que hacen es defenderse de sus agresores”, enfatizó Salazar Morales asegurando que, de haber sido contraria la situación, el agresor habría quedado libre, mientras que la mujer estaría en desventaja.

Roxana Ruíz, es una joven del Estado de México quien fue condenada a 6 años y 2 meses de prisión, además de que deberá pagar 280 mil pesos como compensación del daño luego de que fuera acusada y sentenciada como culpable por el “uso excesivo de legitima defensa” al asesinar a su violador en mayor de 2021.