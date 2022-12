La IP confía en que proyecto Centinela impactaría en seguridad

Federico Baeza Mares, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Chihuahua, destacó que la iniciativa privada confía en que proyectos como Plataforma Centinela y Justicia Digital incidan en temas de seguridad; esto tras la reunión que sostuvieron los representantes del organismo con la gobernadora Maru Campos.

“Era muy importante para nosotros conocer a profundidad este proyecto Centinela. La gobernadora fue muy clara en la explicación, y el secretario de Seguridad Pública desahogó muchos de nuestros comentarios, y creemos que es importante una nueva estrategia que consideramos que puede ser esta”, apuntó.

A decir de Baeza, el sector productivo le reiteró a la gobernadora que desde la iniciativa privada están siempre con la disposición de sumar, y que el CCE en Juárez también observa con buenos ojos este proyecto.

“Manifestamos la necesidad de un cambio de estrategia, y nos lo están planteando y estaremos muy atentos a cómo se va desarrollando el proyecto, pero más que todo en la medición de los delitos de alto impacto, del fuero común, que verdaderamente esta inversión tan importante dé resultados para la comunidad”, externó.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Dijo que como empresarios y como ciudadanos no deberían boicotear algo que no conocen, entonces consideró que habría de apoyar y sumarse, pero resaltó que durante la reunión dejaron muy en claro que de no haber resultados, el sector alzará la voz y emitirá las críticas correspondientes.

“En general creemos que el proyecto es positivo, que es mucho lo que abarca; no es un simple edificio, es todo un proyecto, entonces nosotros debemos pedir que se generen resultados por el bien de Chihuahua, eliminando ese foco rojo, y volviendo a niveles de los años 2014-2015”, apuntó.

El líder empresarial añadió que también percibieron muy positivo cómo el Fiscal pretende hacer eficiente el tema de la justicia, el tema de digitalización de todas las carpetas de investigación, semaforización, denuncia electrónica, y demás documentos electrónicos, “lo que permitiría ahorrar tiempo tanto a la ciudadanía como a las empresas”.